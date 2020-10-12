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Galatasaray'dan resmi Belhanda açıklaması!

GALATASARAY HABERLERİ  | 12.10.2020 16:25 | Son Güncelleme

Sarı kırmızılı kulüp yaptığı resmi açıklamada Younes Belhanda'nın takımla beraber antrenmana çıktığını duyurdur. İşte detaylar...

Galatasaray'dan resmi Belhanda açıklaması!

Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında 19 Ekim Pazartesi günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Konu ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde;

"Galatasaray Futbol Takımı, 2020-2021 Süper Lig Sezonu beşinci haftasında Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı.

Daha sonra dar alanda pas oyunları oynandı.

Antrenmanın ana bölümünde dayanıklılığa yönelik çift kale oyun gerçekleştirildi.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Younes Belhanda, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.

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Peter Etebo, Emre Akbaba ve Marcelo Saracchi, antrenmanın bir bölümünde takımla birlikte yer aldıktan sonra sahada kondisyon artırıcı çalışmalar yaptı.

Taylan Antalyalı, tedavisinin ardından sahada düz koşulara başladı."


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