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Galatasaray'dan resmi Osimhen açıklaması!

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukçu, sarı-kırmızılı ekipte önceliğin Victor Osimhen ile kaleci transferi olduğunu söyledi.

Galatasaray'dan resmi Osimhen açıklaması!
Emre Şen
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Transfer dönemine Almanya Bundesliga ekibi Bayern Münih’ten Leroy Sane’yi kadrosuna katarak hızlı bir giriş yapan Galatasaray’da Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukçu, sarı-kırmızılı kulübün transfer politikasındaki önceliğini açıkladı.

"HEDEFİMİZ OSIMHEN"

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Kavukçu, ilk olarak Victor Osimhen’den cevap beklediklerini ve kaleci transferi yapmak istediklerini ifade ederken, bir süredir sosyal medyada çıkan Bernardo Silva transferini de yalanladı. Kavukçu, “Galatasaray’ın transfer gündeminde öncelik olarak Osimhen ve bir kaleci transferimiz var. Bernardo Silva transfer gündemimizde bulunmuyor” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray Osimhen
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