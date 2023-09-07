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Galatasaray'dan sadece Türkiye'yi değil dünyayı da sarsacak transfer!

07.09.2023 07:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sezon için yıldız futbolcuları kadrosuna katan Galatasaray, gündemi sarsacak bir transfere daha hazırlanıyor. Süper Lig şampiyonluğunun yanında Şampiyonlar Ligi'nde de başarı hedefleyen sarı-kırmızılılar, kadrosunu buna göre yapılandırıyor. Okan Buruk'un ısrarla istediği yıldız için girişimler resmen başladı.

Antoine Griezmann

Antoine Griezmann

FRA Fransa
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Atletico Madrid
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Galatasaray yine gündeme bomba gibi düşen bir transferin peşinde. Atletico Madrid forması giyen Griezmann ile dirsek temasında olan sarı-kırmızılılar bu transferi bitirmek için yoğun mesai harcıyor.

MERTENS'İN YERİNE

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İlerleyen yaşı nedeniyle takımdaki son senesine giren Mertens'in yerine düşünülen Griezmann için tüm şartlar zorlanacak. Kiralama teklifi üstünde duran sarı-kırmızılılar Griezmann'ın olası transferi nedeniyle Mertens'e bir yandan da takım bakıyor.

OKAN BURUK ÇOK İSTİYOR

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Özellikle Okan Buruk'un çok istediği Griezmann için tüm şartları zorlayan Galatasaray yönetimi, yıldız oyuncuyu ikna edebilmek için kadrodaki yıldızlarını kullanacak. Birçok dünya starını İstanbul'a getiren sarı-kırmızılılar, Griezmann'a bu örnekleri göstererek ikna edecek.

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Atlético Madrid galatasaray griezmann atan yeni sezon buruk süper li

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