Galatasaray'dan sadece Türkiye'yi değil dünyayı da sarsacak transfer!

Galatasaray yine gündeme bomba gibi düşen bir transferin peşinde. Atletico Madrid forması giyen Griezmann ile dirsek temasında olan sarı-kırmızılılar bu transferi bitirmek için yoğun mesai harcıyor.

MERTENS'İN YERİNE

İlerleyen yaşı nedeniyle takımdaki son senesine giren Mertens'in yerine düşünülen Griezmann için tüm şartlar zorlanacak. Kiralama teklifi üstünde duran sarı-kırmızılılar Griezmann'ın olası transferi nedeniyle Mertens'e bir yandan da takım bakıyor.

OKAN BURUK ÇOK İSTİYOR

Özellikle Okan Buruk'un çok istediği Griezmann için tüm şartları zorlayan Galatasaray yönetimi, yıldız oyuncuyu ikna edebilmek için kadrodaki yıldızlarını kullanacak. Birçok dünya starını İstanbul'a getiren sarı-kırmızılılar, Griezmann'a bu örnekleri göstererek ikna edecek.

