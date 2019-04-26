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Galatasaray’dan sakatlanan Marcao ile ilgili açıklama geldi

GALATASARAY HABERLERİ  | 26.04.2019 14:44 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final'de Yeni Malatyaspor'u 5-2 mağlup eden Galatasaray'da sakatlık geçiren Marcao'nun sağ kasık adalesinde kanama tespit edildi.

Galatasaray’dan sakatlanan Marcao ile ilgili açıklama geldi

Galatasaray’ın Yeni Malatyaspor’u 5-2 mağlup ederek finale yükseldiği Ziraat Türkiye Kupası maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Marcao ile ilgili sarı kırmızılı kulüpten açıklama geldi. Kulübün resmi internet sitesinden verilen günün idmanı haberinde Marcao’nun sağ kasık adalesinde zorlanma ve kanama tespit edildiği açıklandı.

İşte Galatasaray’dan yapılan açıklama:

Futbol Takımımız, 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 30. haftasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda dün akşam oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise salonda kuvvet, sahada ise koşu çalışması gerçekleştirdi. Marcao'nun yapılan MR tetkiklerinin ardından sağ kasık adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildi. Takımımız, Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

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Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray Marcao Yeni Malatyaspor

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