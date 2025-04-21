Galatasaray'dan sakatlık açıklaması! 3 isim Konya deplasmanına götürülmedi

Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak Galatasaray'da bu karşılaşma öncesi 3 kötü haber birden geldi.

3 İSİM KONYA'YA GÖTÜRÜLMÜYOR

Sarı-Kırmızılılar'dan yapılan açıklama Elias Jelert, Kaan Ayhan ve Alvaro Morata'nın sakatlıkları nedeniyle Konya'ya götürülmeyeceğini açıkladı.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

"Ziraat Türkiye Kupası'nda Tümosan Konyaspor ile oynayacağımız yarı final maçı öncesinde kondisyonerler eşliğinde saha çalışmalarına başlayan Elias Jelert, sağ dizindeki esneme sonrası takım antrenmanlarına yeni başlayan Kaan Ayhan ve önceki gün yapılan antrenmanda sol kasığında ağrı hisseden Alvaro Morata, tedbir amacıyla Konya'ya götürülmeyecektir."