Galatasaray'dan sakatlık açıklaması! Yıldız ismin ameliyat edileceği duyuruldu

Trendyol Süper Lig'de 25. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'dan sezonun kapanış mücadelesi öncesinde bir sakatlık açıklaması geldi.

Sarı-Kırmızılılar'dan yapılan açıklamada Yunus Akgün'ün ameliyat olduğu duyuruldu.

"BAŞARILI BİR OPERASYON GEÇİRDİ"

Sarı-kırmızılı takımın paylaşımda, "Futbolcumuz Yunus Akgün, bugün sponsor hastanemiz olan Medicana'da, kulüp doktorumuz Yener İnce tarafından sol dizindeki menisküs yırtığı nedeniyle başarılı bir operasyon geçirmiştir." denildi.

Açıklamada ayrıca, "Kulüp sağlık ekibimizin tedavisine hızlıca başladığı oyuncumuza geçmiş olsun diyor, en kısa sürede iyileşmesini temenni ediyoruz." ifadeleri yer aldı.