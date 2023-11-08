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Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan Bayern Münih maçı öncesi taraftarına uyarı!

08.11.2023 09:48 | Son Güncelleme:
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Alman devi Bayern Münih ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'dan zorlu mücadele öncesi taraftarlarına bir uyarı geldi. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, gruptaki 4. maçında Alman devi Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek.

Zorlu mücadele öncesi Sarı-Kırmızılı yönetimden taraftara bir uyarı geldi.

İŞTE O AÇIKLAMA

"Büyük Galatasaray taraftarı!

Kulübümüz, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ile oynadığımız deplasman karşılaşmasında yaşanan tribün olayları gerekçe gösterilerek UEFA tarafından "Deplasman tribününe 1 maç seyirci götürememe" cezasıyla karşı karşıya kalmış; itirazımız sonrası bu ceza 2 yıl süreyle askıya alınmıştı.

Şimdi önümüzde Bayern Münih deplasmanı var. Büyük Galatasaray taraftarına düşen; maç öncesinde, maç sırasında ve maç sonrasında cezai sınırlara girecek olaylardan uzak durarak takımını 90 dakika boyunca desteklemektir. Aksi yöndeki davranışlar, takımımızı ve taraftarımızı önümüzdeki deplasmanlarda birbirinden yoksun bırakma tehlikesi taşıyacaktır.

Bu bilinçle, Münih deplasmanında tribünde yerini alacak taraftarlarımızdan, Galatasaray'ın taraftarıyla bir bütün olduğunu hep hatırlayarak, Kulübümüzü UEFA ile karşı karşıya getirecek hareketlerden uzak durmalarını önemle rica ediyoruz."

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