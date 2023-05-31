Galatasaray'dan şampiyonluk sonrası ilk 'çilek' transferi hamlesi! Chelsea'de mutsuzdu, Pierre-Emerick Aubameyang için ilk temas kuruldu

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da 3 sezon aranın ardından gelen bu başarı büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Sarı-Kırmızılılar yeni sezon hazırlıklarına da hız kesmeden devam ederken, çok konuşulacak bir ismi gündemine aldığı iddia edildi.

Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılmaya hak kazanan Galatasaray, gruplara kalmak isterken ve Avrupa'da yeniden iddialı olmak istiyor.

ŞAMPİYONLUK SONRASI 'ÇİLEK' TRANSFERİ

Bu kapsamda arayışlarını sürdüren yönetim birçok ismi listesine yazarken, Ertan Süzgün'ün haberine göre; Galatasaray, Chelsea'den Pierre-Emerick Aubameyang için harekete geçti. Sarı-kırmızılı yönetim, Chelsea ve Gabonlu golcü ile ilk teması gerçekleştirdiği öğrenildi.

SÖZLEŞMESİ GELECEK YIL BİTİYOR

Chelsea formasıyla süre bulmakta zorlanan Aubameyang, geçtiğimiz sezon Chelsea'de yalnızca 11 maçta ilk 11'de forma şansı bulurken bu karşılaşmalarda 3 gol kaydetti.

