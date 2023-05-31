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Galatasaray'dan şampiyonluk sonrası ilk 'çilek' transferi hamlesi! Chelsea'de mutsuzdu, Pierre-Emerick Aubameyang için ilk temas kuruldu

31.05.2023 21:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de 32. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray kazandığı bu başarıyla taraftarlarını mutlu etmeyi başarırken, yeni sezon için de kolları sıvadı. Önümüzdeki sezon Devler Ligi'nde mücadele edecek Sarı-Kırmızılılar transfer için harekete geçerken, çok konuşulacak bir isim gündeme geldi. İşte detaylar...

Galatasaray'dan şampiyonluk sonrası ilk 'çilek' transferi hamlesi! Chelsea'de mutsuzdu, Pierre-Emerick Aubameyang için ilk temas kuruldu
Pierre Aubameyang

Pierre Aubameyang

GAB Gabon
Yaş: 34 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Chelsea
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Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da 3 sezon aranın ardından gelen bu başarı büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Sarı-Kırmızılılar yeni sezon hazırlıklarına da hız kesmeden devam ederken, çok konuşulacak bir ismi gündemine aldığı iddia edildi.

Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılmaya hak kazanan Galatasaray, gruplara kalmak isterken ve Avrupa'da yeniden iddialı olmak istiyor.

ŞAMPİYONLUK SONRASI 'ÇİLEK' TRANSFERİ

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Bu kapsamda arayışlarını sürdüren yönetim birçok ismi listesine yazarken, Ertan Süzgün'ün haberine göre; Galatasaray, Chelsea'den Pierre-Emerick Aubameyang için harekete geçti. Sarı-kırmızılı yönetim, Chelsea ve Gabonlu golcü ile ilk teması gerçekleştirdiği öğrenildi.

SÖZLEŞMESİ GELECEK YIL BİTİYOR

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Chelsea formasıyla süre bulmakta zorlanan Aubameyang, geçtiğimiz sezon Chelsea'de yalnızca 11 maçta ilk 11'de forma şansı bulurken bu karşılaşmalarda 3 gol kaydetti.

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