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Manchester United galibiyeti, şampiyonluktan daha değerli çıktı...

04.10.2023 07:39 | Son Güncelleme:
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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2’nci maçında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Manchester United’ı 3-2 mağlup etti. Bu sonucun ardından sarı-kırmızılı ekip puanını 4'e yükseltirken, Manchester United 2'nci maçından da mağlubiyetle ayrıldı. Galatasaray, bu sezon Avrupa'da şimdiye kadar 28.5 milyon euro gelir elde ederek kasasını doldurdu.

Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Manchester United karşısında 3-2’lik skorla galip geldi. Maç sonunda sarı kırmızılı takımın tarafları ise Florya Metin Oktay Tesisleri’nde buluşarak kutlama yaptı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçında İngiltere ekibi Manchester United’a konuk oldu. Sarı kırmızılı temsilcimiz maçı 3-2’lik skorla kazandı. Galatasaray’da Zaha, Kerem Aktürkoğlu ve İcardi golleri atan futbolcular olurken Manchester United’ın iki golünü ise Danimarkalı forvet Höjlund attı. Galibiyet sonrası Galatasaraylı taraftarlar Florya Metin Oktay Tesisleri önünde toplandı. Marş söyleyerek dans eden taraftarlar galibiyeti doyasıya kutladı.

GALATASARAY'A ÇILGIN GELİR

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Galatasaray'ın Süper Lig'de şampiyon olduğu için aldığı para 3.3mn€ civarındaydı...

Kopenhag beraberliği ve ManU galibiyetinden dolayı sarı-kırmızılılar 3.7mn€ kazandı ve şampiyonluk parasını şimdiden geçti.

TÜRKİYE'DE BÜYÜK COŞKU

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Galatasaray’ın aldığı galibiyetin ardından tüm Türkiye’de büyük sevinç yaşandı. Zonguldak’ın Devrek ilçesinde de maçın bitiş düdüğü ile vatandaşlar büyük sevinç yaşadı. Sarı Kırmızı taraftarlar galibiyeti oyun havası eşliğinde göbek atarak kutladı. Bazı vatandaşlar ise o anları kaydederek sosyal medyada paylaştı.

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