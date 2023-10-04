Manchester United galibiyeti, şampiyonluktan daha değerli çıktı...

Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Manchester United karşısında 3-2’lik skorla galip geldi. Maç sonunda sarı kırmızılı takımın tarafları ise Florya Metin Oktay Tesisleri’nde buluşarak kutlama yaptı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçında İngiltere ekibi Manchester United’a konuk oldu. Sarı kırmızılı temsilcimiz maçı 3-2’lik skorla kazandı. Galatasaray’da Zaha, Kerem Aktürkoğlu ve İcardi golleri atan futbolcular olurken Manchester United’ın iki golünü ise Danimarkalı forvet Höjlund attı. Galibiyet sonrası Galatasaraylı taraftarlar Florya Metin Oktay Tesisleri önünde toplandı. Marş söyleyerek dans eden taraftarlar galibiyeti doyasıya kutladı.

GALATASARAY'A ÇILGIN GELİR

Galatasaray'ın Süper Lig'de şampiyon olduğu için aldığı para 3.3mn€ civarındaydı...

Kopenhag beraberliği ve ManU galibiyetinden dolayı sarı-kırmızılılar 3.7mn€ kazandı ve şampiyonluk parasını şimdiden geçti.

TÜRKİYE'DE BÜYÜK COŞKU

Galatasaray’ın aldığı galibiyetin ardından tüm Türkiye’de büyük sevinç yaşandı. Zonguldak’ın Devrek ilçesinde de maçın bitiş düdüğü ile vatandaşlar büyük sevinç yaşadı. Sarı Kırmızı taraftarlar galibiyeti oyun havası eşliğinde göbek atarak kutladı. Bazı vatandaşlar ise o anları kaydederek sosyal medyada paylaştı.

