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Galatasaray'dan seçim süreciyle ilgili açıklama

26.04.2022 17:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, Burak Elmas ve mevcut yöneticilerin 'idari ibrasızlık' kararının kaldırılması için dava açtığını, bu davanın mevcut seçim sürecine herhangi bir etkisi bulunmadığını açıkladı.

Galatasaray'dan seçim süreciyle ilgili açıklama

Sarı-kırmızılılardan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Saygıdeğer Galatasaraylılar,

26 Mart 2022 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurulumuz sonrasında Yönetim Kurulumuz, Genel Kurulumuzun gerçekleşen iradesinin gereği olarak Olağanüstü seçim kararı almış ve bu seçimlerde mevcut yönetim kurulumuzdan hiçbir üyemiz aday olmamıştır.

Daha önceki dönemlerde de farklı mahkemeler nezdinde alınmış olan idari ibrasızlığın hukuken geçerli olmadığı kararlarına istinaden, 25 Nisan 2022 tarihinde, yönetim kurulu üyelerimiz idari yönden verilen ibrasızlık kararının kaldırılması için kendilerine tanınan hukuki haklarını kullanmışlardır. Bu dava, Olağan Genel Kurul tarihinden itibaren bir aylık dava açma süresinin son gününde ve herhangi bir tedbir talebi sunulmadan açılmıştır. Böylelikle, mevcut seçim sürecinin sağlıklı bir şekilde işlemesi hedeflenmiştir.

Dolayısıyla, Yönetim Kurulu üyelerimiz tarafından ayrı ayrı yapılmış olan bu başvuruların mevcut seçim süreci açısından herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

Saygılarımızla"

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Galatasaray Futbol Kulübü
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