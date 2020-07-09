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Galatasaray'dan Sekidika yalanlaması

GALATASARAY HABERLERİ  | 09.07.2020 17:50 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın devre arasında Eskişehirspor'dan transfer ettiği Jesse Sekidika'nın resmi sözleşmesinde farklılıklar olduğu haberi hakkında açıklama var.

Galatasaray'dan Sekidika yalanlaması

Galatasaray'ın devre arasında Eskişehirspor'dan transfer ettiği Jesse Sekidika'nın resmi sözleşmesinde farklılıklar olduğu haberi hakkında açıklama geldi.

İşte sarı kırmızılıların açıklaması;

"Ajansspor adlı bir internet sitesinde, "Galatasaray'da Sekidika'ya 2 farklı ücret" başlığı altında profesyonel futbolcumuz Jesse Tamunobaraboye Sekidika'nın sözleşmesinde belirtilen ücret ile Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirilen ücret arasında farklılık olduğunu belirten yazı gerçeklerden uzak olup, kamuoyunda yanlış algı oluşturacak talihsiz bir haberdir.

Jesse Sekidika'nın KAP'a bildirilen ücreti, sporcunun eline geçecek net ücreti olup, oyuncunun sözleşmesinde belirtilen ücret ise sporcunun, sporcu adına ödenecek gelir vergisi dahil brüt ücretidir.

Bu manipülatif haber ile; halka açık bir şirket olan Galatasaray Sportif Sinai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'nin yatırımcılarının mağdur edildiği algısı yaratmaya çalışan kişi ve bağlı olduğu kurum hakkında hukuki süreç başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Galatasaray Spor Kulübü"

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