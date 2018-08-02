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Galatasaray'dan Selahattin Aydoğdu açıklaması

GALATASARAY HABERLERİ  | 02.08.2018 20:36 | Son Güncelleme

Galatasaray Kulübü teknik direktör Fatih Terim'le ilgili açıklamalar yapan TFF Yönetim Kurulu yedek üyesi Selahattin Aydoğdu'yla ilgili bir metin yayınladı. Açıklamada, Selahattin Aydoğdu'nun genel kurul üyeliğinden tedbirli olarak ihraç edilene kadar Galatasaray tesislerine alınmaması için gerekli düzenlemeleri yapacağını duyurdu.

Galatasaray'dan Selahattin Aydoğdu açıklaması

Galatasaray'dan Selahattin Aydoğdu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"TFF Yönetim Kurulu yedek üyesi Selahattin Aydoğdu isimli şahsın bugün bazı medya organlarına Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim hakkında yapmış olduğu sorumsuz ve küstahça açıklamaları esefle ve şiddetle kınıyoruz.

Adı geçen şahsın Genel Kurul üyeliğinden tedbirli olarak ihracı ve ihraç kararı alınıncaya kadar Galatasaray tesislerine alınmaması için gerekli düzenlemeler yapılacaktır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur. Galatasaray Spor Kulübü"

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