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Galatasaray'dan Selçuk İnan'a veda

GALATASARAY HABERLERİ  | 21.07.2020 20:22 | Son Güncelleme

Galatasaray Kulübü, futbolu bıraktığını açıklayan Selçuk İnan'ın bugün yapılan antrenman sonrasında takım arkadaşları ve teknik ekiple vedalaştığını açıkladı ve deneyimli oyuncuya katkıları için teşekkür etti.

Galatasaray'dan Selçuk İnan'a veda

Sarı kırmızılı kulübün resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Kaptanımız Selçuk İnan, bugün gerçekleştirilen antrenman sonrasında takım arkadaşları ve teknik ekibimizle vedalaşarak aktif futbolculuk kariyerini noktaladı. Yolun açık olsun kaptan. Galatasaray'a kattıkların ve emeklerin için teşekkürler" ifadeleri yer aldı.

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