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Galatasaray'dan Serdar Aziz'e 3 yıllık yeni sözleşme

GALATASARAY HABERLERİ  | 10.10.2018 08:05 | Son Güncelleme

Bursaspor'dan Galatasaray'a geldiği günden beri gösterdiği performans ile ilk 11'in değişilmez ismi olan Serdar Aziz için yönetim harekete geçti.

Galatasaray'dan Serdar Aziz'e 3 yıllık yeni sözleşme

Son iki sezonda gösterdiği performansla takımın değişilmez isimlerinden biri olan Serdar Aziz için düğmeye basıldı... Yönetim, 2020 yılında sözleşmesi bitecek olan tecrübeli yıldızla devre arasında masaya oturacak ve 3 yıllık teklif yapacak. Serdar'ın yapılacak teklifi kabul etmesine kesin gözüyle bakılıyor.

(TAKVİM)

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Spor Toto Süper Lig serdar aziz Bursaspor

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