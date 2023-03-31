Galatasaray'dan Sergio Ramos harekatı! Sezon sonunda bedavaya gelebilir...

Dursun Özbek, şampiyon olunması halinde Okan Buruk'a hediye transferi olarak Sergio Ramos'u düşünüyor. Yıllık 4 milyon avro maaş isteyen Sergio Ramos'a 2.5 milyon avro net maaş ve bonuslar teklif edilecek.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek yıldız oyuncunun ligler bitince serbest kalmasını değerlendirmek isteyen Galatasaray yönetimi, Ramos'a imza attırarak tüm dünyaya gövde gösterisi yapacak.

TARAFTARA 'ÇİLEK' HEDİYESİ

Hem Okan Buruk'a hem de taraftara 'çilek' hediyesi olarak planlanan Ramos transferi için Galatasaray yönetimi şimdiden çalışmalara başladı.



