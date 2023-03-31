SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'dan Sergio Ramos harekatı! Sezon sonunda bedavaya gelebilir...

Galatasaray'dan Sergio Ramos harekatı! Sezon sonunda bedavaya gelebilir...

31.03.2023 13:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'dan Sergio Ramos girişimi başladı. 37 yaşındaki tecrübeli oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Sarı-kırmızılılar şampiyon olması halinde Ramos'u Türkiye'ye getirmeye çalışacak.

Galatasaray'dan Sergio Ramos harekatı! Sezon sonunda bedavaya gelebilir...
Sergio Ramos

Sergio Ramos

İSP İspanya
Yaş: 37 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Paris St Germain
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Dursun Özbek, şampiyon olunması halinde Okan Buruk'a hediye transferi olarak Sergio Ramos'u düşünüyor. Yıllık 4 milyon avro maaş isteyen Sergio Ramos'a 2.5 milyon avro net maaş ve bonuslar teklif edilecek.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR

63ee322076940

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek yıldız oyuncunun ligler bitince serbest kalmasını değerlendirmek isteyen Galatasaray yönetimi, Ramos'a imza attırarak tüm dünyaya gövde gösterisi yapacak.

TARAFTARA 'ÇİLEK' HEDİYESİ

Sergio_Ramos_PSG_2022-23

Hem Okan Buruk'a hem de taraftara 'çilek' hediyesi olarak planlanan Ramos transferi için Galatasaray yönetimi şimdiden çalışmalara başladı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Lucas Torreira için hazırlanan teklif dudak uçuklatan cinsten...Lucas Torreira için hazırlanan teklif dudak uçuklatan cinsten...
Fatih Terim şampiyonluk maçını açıkladı! F.Bahçelileri kızdırdıFatih Terim şampiyonluk maçını açıkladı! F.Bahçelileri kızdırdı
Kritik toplantı sona erdi! Ali Koç'tan flaş açıklama...Kritik toplantı sona erdi! Ali Koç'tan flaş açıklama...
Anahtar Kelimeler:
Sergio Ramos galatasaray Dursun Özbek yaşında sezon buruk

En Çok Okunan Haberler

Var Mısın Yok Musun’un Hamdi Bey’i bakın kim çıktı! Görenlerin ağızları açık kaldı

Var Mısın Yok Musun’un Hamdi Bey’i bakın kim çıktı! Görenlerin ağızları açık kaldı

Canlı yayında sinirler gerildi! Muharrem İnce'ye böyle seslendi

Canlı yayında sinirler gerildi! Muharrem İnce'ye böyle seslendi

İnegölspor'un kalecileri şike nedeniyle tutuklandı!

İnegölspor'un kalecileri şike nedeniyle tutuklandı!

Jose Sosa, De Paul'un eşiyle dudak dudağa yakalandı!

Jose Sosa, De Paul'un eşiyle dudak dudağa yakalandı!

Acun Ilıcalı hızını alamadı! Hull City'den sonra bir kulübün daha sahibi oluyor...

Acun Ilıcalı hızını alamadı! Hull City'den sonra bir kulübün daha sahibi oluyor...

Korku dolu anlar! Kalbini tuttu, yayını kapattı!

Korku dolu anlar! Kalbini tuttu, yayını kapattı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

Muharrem İnce'nin sözleri kızdırdı! Sert ifadeler kullandı

Muharrem İnce'nin sözleri kızdırdı! Sert ifadeler kullandı

Bahar Fırsatları'na özel modadan teknolojiye binlerce üründe %60'a varan indirimler

Bahar Fırsatları'na özel modadan teknolojiye binlerce üründe %60'a varan indirimler

Ünlü isimden lüks araçlara tepki! "Halkımız 1 kilo kıyma bile alamazken..."

Ünlü isimden lüks araçlara tepki! "Halkımız 1 kilo kıyma bile alamazken..."

Mahkemede ifade vermeye çağrılınca konuşmayı unuttu

Mahkemede ifade vermeye çağrılınca konuşmayı unuttu

Airfryerda 2800 TL'nin üzerinde indirim! Bir kez kullanan vazgeçemiyor

Airfryerda 2800 TL'nin üzerinde indirim! Bir kez kullanan vazgeçemiyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.