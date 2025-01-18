Galatasaray'dan sert hakem tepkisi! "İsyanımız 'Kötü' hakemlere!"

Galatasaray, Süper Lig'in 20. hafta maçında Hatayspor ile 1-1 berabere kaldıkları mücadelenin hakemi Cihan Aydın'a ve Belçikalı VAR hakemi Jan Boterberg'e tepki gösterdi.

Sarı - kırmızılı kulüpten yapılan paylaşımda; "Bizce yerli veya yabancı hakem değil mesele. İsyanımız Cihan Aydın ve Jan Boterberg gibi "kötü" hakemlere!" ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu bu paylaşım, taraftarlar tarafından kısa süre içerisinde geniş yankı uyandırdı.

Bizce yerli veya yabancı hakem değil mesele ❗️



İsyanımız Cihan Aydın ve Jan Boterberg gibi "kötü" hakemlere ❗️ pic.twitter.com/2GzmYVIDTd — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) January 18, 2025