Galatasaray'dan Sevilla'ya 12 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu! Brezilyalı savunmacı Marcao sezonu kapattı

Galatasaray'dan ayrılarak 12 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında İspanyol ekibi Sevilla'nın yolunu tutan tecrübeli savunmacı Marcao, yeni takımında beklentilerin oldukça altında kaldı.
Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Sevilla'da formadan uzak kalan Brezilyalı oyuncudan bir kötü haber daha geldi.
Marca gazetesinde yer alan haberde, Brezilyalı stoperin sağ bacağındaki kas yırtığı nedeniyle ameliyat olduğu ve en az 5-6 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
Sezon başında Galatasaray'dan Sevilla'ya transfer olan Marcao, La Liga'da 4 maçta forma giydi. Brezilyalı stoper, Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 maçta görev yaptı.