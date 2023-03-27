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Galatasaray'dan Sevilla'ya 12 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu! Brezilyalı savunmacı Marcao sezonu kapattı

27.03.2023 22:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sezon başında Galatasaray'dan Sevilla'ya 12 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan ve ayrılışı tartışmalara neden olan Marcao'nun bacağındaki kas yırtığı nedeniyle ameliyat olduğu ve sezonu kapattığı belirtildi. İşte detaylar...

Galatasaray'dan Sevilla'ya 12 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu! Brezilyalı savunmacı Marcao sezonu kapattı
Marcao

Marcao

BRE Brezilya
Yaş: 27 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Sevilla
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Galatasaray'dan ayrılarak 12 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında İspanyol ekibi Sevilla'nın yolunu tutan tecrübeli savunmacı Marcao, yeni takımında beklentilerin oldukça altında kaldı.

KÖTÜ HABER GELDİ

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Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Sevilla'da formadan uzak kalan Brezilyalı oyuncudan bir kötü haber daha geldi.

SEZONU KAPATTI

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Marca gazetesinde yer alan haberde, Brezilyalı stoperin sağ bacağındaki kas yırtığı nedeniyle ameliyat olduğu ve en az 5-6 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

4 MAÇTA OYNAYABİLDİ

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Sezon başında Galatasaray'dan Sevilla'ya transfer olan Marcao, La Liga'da 4 maçta forma giydi. Brezilyalı stoper, Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 maçta görev yaptı.

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