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Galatasaray'dan sezon sonu ayrılacak Mertens'e amatör küme takımı teklif yaptı!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
10.03.2024 16:43
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Galatasaray'ın 36 yaşındaki yıldız oyuncusu Mertens, sezon sonunda futbolu bırakacağını açıklamıştı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Belçikalı oyuncu için ülkesi takımlarından ilginç bir transfer teklifi geldi.

Galatasaray'dan sezon sonu ayrılacak Mertens'e amatör küme takımı teklif yaptı!
Dries Mertens

Dries Mertens

BEL Belçika
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın 36 yaşındaki Belçikalı futbolcusu Dries Mertens, sezon sonu futbolu resmen bırakacağını ifade etmişti. Bu açıklamasının hemen ardından Suudi Arabistan'dan teklif alan Mertens kararından dönmedi ve teklifi reddetmişti. Futbolu bırakması artık kesin olan Mertens için ilginç bir teklif geldi.

AMATÖR LİG EKİBİ KANCAYI TAKTI

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Belçika 2. amatör lig ekiplerinden Sporting Hasselt'in başkanı Sam Kerkhofs, Dries Mertens için girişimde bulunacaklarını ifade etti.

"TEK SEÇENEK FUTBOLU BIRAKMASI"

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Mertens'in eşinin akrabası olan Sam Kerkhofs, "Dries'i Belçika sahalarında tekrar oynarken göreceğimizi sanmıyorum ama bizim için bir fırsat çıkarsa tereddüt etmeyiz. Tek seçenek Dries'in futbolu bırakmaya karar vermesi ve üç dört ay sonra sıkılmaya başlaması ve soyunma odasını özlemesi olabilir. Şu anda Mertens, tüm oyuncularımızın bir yılda kazandığını bir günde kazanıyor. Bu yüzden tek olasılık futbolu bırakmaya karar vermesi ve sonra soyunma odasını özlemeye başlaması. O zaman bir fırsat doğabilir" ifadelerini kullandı.

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