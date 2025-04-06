Galatasaray'dan sezonun değil yılın bombası! Kevin de Bruyne transferi için adım adım bitişe yaklaşıyorlar...

Son dakika Galatasaray Haberleri... Galatasaray'dan tıpkı Osimhen'de olduğu gibi dünyayı ayağa kaldıracak bir transfer hamlesi gelebilir. Manchester City'den ayrılacağını açıklayan Kevin de Bruyne için girişimlere başlayan sarı-kırmızılılar kesenin ağzını açacak.

KEVIN DE BRUYNE AÇIKLADI! CITY'DEN SEZON SONUNDA AYRILIYOR

Manchester City'nin en yetenekli oyuncularının başında gelen Kevin de Bruyne, sezon sonunda İngiliz devinden ayrılacağını açıkladı. City'den istediği sözleşme uzatma teklifini alamayan Belçikalı oyuncunun takımdan ayrılmaktan başka çaresi kalmadı.

GALATASARAY DEVREYE GİRDİ

Yaz transfer döneminde de Kevin de Bruyne ile ilgilenen Galatasaray yönetimi, Belçikalı yıldızın ayrılık açıklamasının ardından vitesi arttırdı. Belçikalı Milli Takımı'ndan arkadaşı olan Mertens'i bu transferde kullanmak isteyen Galatasaray yönetimi, Mertens aracılığı ile Kevin de Bruyne'ye mesaj gönderdi.

OSIMHEN ÖRNEĞİ GÖSTERİLECEK

Kevin de Bruyne'yi ikna edebilmek için Osimhen örneğini göstermeye hazırlanan Galatasaray yönetimi, yıldız oyuncunun Türkiye'ye gelmesi halinde taraftarın onu nasıl seveceğini videolarla gösterecek.