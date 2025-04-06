SPOR

71
65
51
47
44
42
39
38
38
38
36
34
34
33
33
31
31
19
0
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'dan sezonun değil yılın bombası! Kevin de Bruyne transferi için adım adım bitişe yaklaşıyorlar...

Galatasaray'dan sezonun değil yılın bombası! Kevin de Bruyne transferi için adım adım bitişe yaklaşıyorlar...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
06.04.2025 16:53
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray Haberleri... Sezon sonunda Manchester City'den ayrılacağını açıklayan Kevin de Bruyne için birçok takım şimdiden devreye girdi. Süper Lig'den Galatasaray'ın da ilgilendiği Belçikalı oyuncu için milli takımdan takım arkadaşı Mertens ikna için yıldız oyuncuyla konuşacak.

Galatasaray'dan sezonun değil yılın bombası! Kevin de Bruyne transferi için adım adım bitişe yaklaşıyorlar...
Kevin De Bruyne

Kevin De Bruyne

BEL Belçika
Yaş: 34 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Manchester City
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Son dakika Galatasaray Haberleri... Galatasaray'dan tıpkı Osimhen'de olduğu gibi dünyayı ayağa kaldıracak bir transfer hamlesi gelebilir. Manchester City'den ayrılacağını açıklayan Kevin de Bruyne için girişimlere başlayan sarı-kırmızılılar kesenin ağzını açacak.

KEVIN DE BRUYNE AÇIKLADI! CITY'DEN SEZON SONUNDA AYRILIYOR

Britain_Soccer_FA_Cup_98798

Manchester City'nin en yetenekli oyuncularının başında gelen Kevin de Bruyne, sezon sonunda İngiliz devinden ayrılacağını açıkladı. City'den istediği sözleşme uzatma teklifini alamayan Belçikalı oyuncunun takımdan ayrılmaktan başka çaresi kalmadı.

GALATASARAY DEVREYE GİRDİ

GettyImages-2200906038

Yaz transfer döneminde de Kevin de Bruyne ile ilgilenen Galatasaray yönetimi, Belçikalı yıldızın ayrılık açıklamasının ardından vitesi arttırdı. Belçikalı Milli Takımı'ndan arkadaşı olan Mertens'i bu transferde kullanmak isteyen Galatasaray yönetimi, Mertens aracılığı ile Kevin de Bruyne'ye mesaj gönderdi.

OSIMHEN ÖRNEĞİ GÖSTERİLECEK

kevin-de-bruyne-ayriligi-acikladi-6cvu

Kevin de Bruyne'yi ikna edebilmek için Osimhen örneğini göstermeye hazırlanan Galatasaray yönetimi, yıldız oyuncunun Türkiye'ye gelmesi halinde taraftarın onu nasıl seveceğini videolarla gösterecek.

Canlı Skor

Jorge Jesus geri dönüyor! Suudi Arabistan ayrılıp, yeni takımına imzayı atıyor...Jorge Jesus geri dönüyor! Suudi Arabistan ayrılıp, yeni takımına imzayı atıyor...
Bodrum'dan Alanya'da kritik 3 puan!Bodrum'dan Alanya'da kritik 3 puan!
Anahtar Kelimeler:
Kevin De Bruyne haberler galatasaray manchester city son dakika haberleri Galatasaray Haberleri Son Dakika Galatasaray Haberleri Spor Haberleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gizli savaş planını duyunca acil yardım çantalarına koştular! "Ateş olmayan yerden duman çıkmaz"

Gizli savaş planını duyunca acil yardım çantalarına koştular! "Ateş olmayan yerden duman çıkmaz"

Meteoroloji'den İstanbul ve 6 il için yeni alarm!

Meteoroloji'den İstanbul ve 6 il için yeni alarm!

Jorge Jesus geri dönüyor! Suudi Arabistan ayrılıp, yeni takımına imzayı atıyor...

Jorge Jesus geri dönüyor! Suudi Arabistan ayrılıp, yeni takımına imzayı atıyor...

Efsane oyuncu sezon sonu veda ediyor!

Efsane oyuncu sezon sonu veda ediyor!

Galatasaray'da Yunus Akgün için karar verildi! Milli oyuncuda sıcak gelişmeler yaşanıyor

Galatasaray'da Yunus Akgün için karar verildi! Milli oyuncuda sıcak gelişmeler yaşanıyor

Jose Mourinho 2 yıldıza neşteri vurdu! Trabzonspor maçı kadrosunu belirledi...

Jose Mourinho 2 yıldıza neşteri vurdu! Trabzonspor maçı kadrosunu belirledi...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.