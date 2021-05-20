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Galatasaray'dan sezonun ilk transfer: Alpaslan Öztürk!

20.05.2021 19:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın Göztepe ile sözleşmesinin sonuna gelen Alpaslan Öztürk ile 3 yıllık sözleşme imzaladığı kaydedildi.

Galatasaray'dan sezonun ilk transfer: Alpaslan Öztürk!

Galatasaray, yeni sezon öncesi ilk transfer bombasını patlattı. Sarı-kırmızılılar, Göztepe ile sözleşmesi sona eren Alpaslan Öztürk ile anlaşmaya vardı. 27 yaşındaki futbolcu, TT Stadı'na geçtikten sonra 3 yıllık sözleşmenin altına imzasını attı.

ALPASLAN ÖZTÜRK NE KADAR KAZANACAK?

Galatasaray'ın 27 yaşındaki stopere ilk yıl için 5,5 milyon TL, ikinci yıl için 6,5 milyon TL ve 3. yıl için 7,5 milyon TL vereceği kaydedildi.

2021-22: 5.5 milyon TL
2022-23: 6.5 milyon TL
2023-24: 7.5 milyon TL

ALPASLAN ÖZTÜRK KİMDİR?

Gurbetçi bir ailenin çocuğu olan Alpaslan, Belçika'nın Antwerpen şehrinde doğdu. Alt yapı eğitimini burada alan, performansıyla Standard Liege'e kadar yükselen Alpaslan, ardından Kasımpaşa'ya kiralanarak Türkiye kapısını araladı. Sonrasında Eskişehir'de de kiralık olarak görev yapan Alpaslan Öztürk, sözleşmesi bitince Elazığ'ın yolunu tuttu. Asıl çıkışı ise 2018 yılında geldiği Göztepe'de yaşadı.

Alpaslan Öztürk bu sezon Süper Lig'de 21 maça çıkarken 3 gol attı. Göztepe kariyerinde 76 maçta 13 golle oynadı. (SporX)


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transfer Galatasaray Futbol Kulübü
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