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Galatasaray'dan Simon Kjaer hamlesi

GALATASARAY HABERLERİ  | 19.08.2018 15:12 | Son Güncelleme

Galatasaray, Sevilla'da forma giyen eski Fenerbahçeli Simon Kjaer'i kiralamak için teklifte bulundu.

Galatasaray'dan Simon Kjaer hamlesi

Stoper hattına kaliteli ve Şampiyonlar Ligi seviyesini kaldıracak bir futbolcu düşünen Fatih Terim'in Kjaer'e sıcak baktığı öğrenildi. HaberGlobal'in haberine göre oyuncunun kulübü Sevilla ile görüşmelerini sürdüren yönetim, yıldız futbolcu için 1 yıllık kiralama teklifi yaptı ve beklemeye çekildi.

29 yaşındaki futbolcunun Sevilla'yla 2021 yılına kadar sözleşmesi var.

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe Galatasaray simon kjaer

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