Galatasaray'dan Simon Kjaer hamlesi

Stoper hattına kaliteli ve Şampiyonlar Ligi seviyesini kaldıracak bir futbolcu düşünen Fatih Terim'in Kjaer'e sıcak baktığı öğrenildi. HaberGlobal'in haberine göre oyuncunun kulübü Sevilla ile görüşmelerini sürdüren yönetim, yıldız futbolcu için 1 yıllık kiralama teklifi yaptı ve beklemeye çekildi.
29 yaşındaki futbolcunun Sevilla'yla 2021 yılına kadar sözleşmesi var.
Dünyaca ünlü yıldız 36 yaşında transfer oldu
Beşiktaş'tan Vagner Love'a şok teklif!
''Yeni transferimiz Galatasaray'da şampiyon oldu''
Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Giuliano Al Nassr yolcusu
Fikret Orman Negredo'nun golünden sonra tableti parçaladı
Serdar Taşçı Galatasaray'a önerildi
Fenerbahçe Yannick Bolasie ve Thomas Vermaelen için bir kez daha görüşecek
Süper Lig'e bir yıldız daha geldi
İlkay Gündoğan Almanya Milli Takımı'nı bırakmayacağını açıkladı!
Avrupa liglerinde biten transferler!
Samuel Eto'o 10 ayda 5 milyon Euro kazanacak!
Cenk Gönen, Gazişehir Gaziantep'te
Trabzonspor'da Özkan Sümer yönetime istifasını sundu!
Claudia Romani kumdan kale yaparken yakalandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum