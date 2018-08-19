Galatasaray'dan Simon Kjaer hamlesi

Stoper hattına kaliteli ve Şampiyonlar Ligi seviyesini kaldıracak bir futbolcu düşünen Fatih Terim'in Kjaer'e sıcak baktığı öğrenildi. HaberGlobal'in haberine göre oyuncunun kulübü Sevilla ile görüşmelerini sürdüren yönetim, yıldız futbolcu için 1 yıllık kiralama teklifi yaptı ve beklemeye çekildi.

29 yaşındaki futbolcunun Sevilla'yla 2021 yılına kadar sözleşmesi var.

