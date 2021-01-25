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Galatasaray'dan Sofiane Feghouli açıklaması!

25.01.2021 13:40 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'dan Sofiane Feghouli açıklaması!

Galatasaray, Süper Lig’in 22. haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Galatasaray, Malatyaspor ile oynanan maçta sağ üst arka adale grubunda aşırı kasılma hisseden Sofiane Feghouli’nin durumunun yarın yapılacak ileri tetkiklerinin ardından netlik kazanacağını duyurdu.

Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmanda dün akşam oynanan lig müsabakasında tam süre alan oyuncular, günü yenilenme çalışması yaparak tamamladı.

Diğer oyuncular, antrenmana ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra pas oyunları oynandı. Antrenmanın ana bölümünde dayanıklılığa yönelik dar alan oyunları üzerinde duruldu. Son bölümde interval koşular yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Yeni Malatyaspor ile oynanan maçta sağ üst arka adale grubunda aşırı kasılma hisseden Sofiane Feghouli’nin durumu, yarın yapılacak ileri tetkiklerinin ardından netlik kazanacak.

Emre Taşdemir, tedavisinin ardından kondisyonerler eşliğinde saha dönüş çalışmalarına devam etti.

Şener Özbayraklı ve Oğulcan Çağlayan, tedavilerinin ardından ağırlıksız ortam düz koşularına başladı.

Galatasaray, Gaziantep Futbol Kulübü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Çarşamba günü Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

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