Galatasaray'dan son 14 sezonun en kötü lig başlangıcı

Süper Lig'de sezona Gaziantep FK (3-1) ve Medipol Başakşehir (2-0) galibiyetleriyle başlayan sarı-kırmızılı takım, ardından Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalıp, Kasımpaşa'ya 1-0, Aytemiz Alanyaspor'a da 2-1 yenilmekten kurtulamadı.

Geride kalan 5 hafta itibarıyla 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde edip, 7 puan toplayan Galatasaray, son 14 sezonun en verimsiz dönemini geçirdi.

Son olarak 2006-2007 sezonunun ilk 5 haftasında bir galibiyet ve 4 beraberlikle 7 puan toplayan sarı-kırmızılı takım, sonrasındaki 13 sezonun aynı dönemlerinde en az 8 puan elde etti.

