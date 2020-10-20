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Galatasaray'dan son 14 sezonun en kötü lig başlangıcı

GALATASARAY HABERLERİ  | 20.10.2020 11:53 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 5. haftasında ağırladığı Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 yenilerek puan kayıplarına engel olamayan Galatasaray, son 14 sezonun en kötü lig başlangıcını yaptı. Süper Lig'de ağırladığı Aytemiz Alanyaspor'a yenilerek puan kaybetmeye devam eden Galatasaray, 5. haftalar itibarıyla son 14 sezonunun en kötü performansını sergiledi

Galatasaray'dan son 14 sezonun en kötü lig başlangıcı

Süper Lig'de sezona Gaziantep FK (3-1) ve Medipol Başakşehir (2-0) galibiyetleriyle başlayan sarı-kırmızılı takım, ardından Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalıp, Kasımpaşa'ya 1-0, Aytemiz Alanyaspor'a da 2-1 yenilmekten kurtulamadı.

Geride kalan 5 hafta itibarıyla 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde edip, 7 puan toplayan Galatasaray, son 14 sezonun en verimsiz dönemini geçirdi.

Son olarak 2006-2007 sezonunun ilk 5 haftasında bir galibiyet ve 4 beraberlikle 7 puan toplayan sarı-kırmızılı takım, sonrasındaki 13 sezonun aynı dönemlerinde en az 8 puan elde etti.

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