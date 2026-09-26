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Galatasaray'ı endişe sardı! Okan Buruk, Fenerbahçe derbisinde olacak mı?

Galatasaray'da Trabzonspor deplasmanında kırmızı kart gören teknik direktör Okan Buruk, PFDK'ya sevk edildi! TFF Disiplin Talimatı'nın 36. maddesinden kurula sevk edilen tecrübeli hocayı 1 ila 3 maç ceza beklerken; en kötü senaryoda dev Fenerbahçe derbisinde kulübede olamayacağı gerçeği sarı-kırmızılı camiada deprem etkisi yarattı!

Galatasaray'ı endişe sardı! Okan Buruk, Fenerbahçe derbisinde olacak mı?
Emre Şen

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor deplasmanına konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un gördüğü kırmızı kart başını yaktı! Karşılaşmanın hakemine yönelik tepkileri sonrası oyundan ihraç edilen tecrübeli çalıştırıcı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından resmen Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

İŞTE KORKUNÇ CEZA MADDESİ VE DEV RİSK!

Galatasaray ı endişe sardı! Okan Buruk, Fenerbahçe derbisinde olacak mı? 1

TFF'nin hazırladığı Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca kurula sevk edilen Okan Buruk için 1 ila 3 maç arasında men cezası öngörülüyor. En az 1 maç ceza almasına kesin gözüyle bakılan başarılı teknik adam, milli ara dönüşü ligde oynanacak Kasımpaşa mücadelesinde kulübedeki yerini alamayacak.

DERBİ KABUSU SARI-KIRMIZILI CAMİAYI SARDI!

Galatasaray ı endişe sardı! Okan Buruk, Fenerbahçe derbisinde olacak mı? 2

Eğer disiplin kurulu Okan Buruk'a 2 maç ceza verirse tecrübeli hoca Gençlerbirliği deplasmanında da takımını yalnız bırakacak. Ancak asıl büyük felaket senaryosu 3 maçlık cezada yatıyor! Buruk'a 3 maç ceza kesilmesi halinde, tecrübeli çalıştırıcı nefessiz geçmesi beklenen dev Fenerbahçe derbisinde kulübede yer alamayacak. Sarı-kırmızılı yönetimin bu sevk kararı sonrası hukukçularını alarma geçirdiği ve ağır bir ceza çıkmaması için savunma hazırlıklarına başladığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk galatasaray
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