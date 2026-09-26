Arda Güler'den Fransa mağlubiyeti sonrası açıklama!

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında Türkiye, Fransa’ya 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından milli futbolcu Arda Güler basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Takımdaki eksikliklere rağmen saha içerisinde ellerinden gelen mücadeleyi verdiklerini ifade eden genç yıldız, taraftarların desteğine dikkat çekti.

"SON PERFORMANSLARIMIZI UNUTTURMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK"

Sakat ve cezalı oyuncuların eksikliğinin fazlasıyla hissedildiğinden bahseden Arda, önceki maçlarda sergiledikleri kötü performansı unutturmak için ellerinden geleni yaptıklarından bahsederken, "Öncelikle Kocaeli halkına çok teşekkür ediyoruz. Nereye gidersek gidelim, Türkiye’de, Avrupa’da her yerde destekliyorlar. Son performanslarımızı unutturmak için elimizden geleni yaptık. Bir sürü sakat oyuncumuz vardı, cezalı oyuncularımız vardı. Ona rağmen elimizden gelenin en iyisini yaptığımızı düşünüyorum. Tabii ki kazanmayı çok istedik, çok üzgünüz. Ama şimdi hala önemli maçlarımız var. İnşallah onları kazanacağız. Elimizden geleni yapıp bugünü de unutturacağız inşallah" ifadelerini kullandı.