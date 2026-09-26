SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Milli Takım

Arda Güler'den Fransa mağlubiyeti sonrası açıklama!

A Milli Futbol Takımı’nın genç yıldızı Arda Güler, Fransa maçının ardından, "Son performanslarımızı unutturmak için elimizden geleni yaptık" dedi.

Arda Güler'den Fransa mağlubiyeti sonrası açıklama!
Emre Şen
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 21 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında Türkiye, Fransa’ya 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından milli futbolcu Arda Güler basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Takımdaki eksikliklere rağmen saha içerisinde ellerinden gelen mücadeleyi verdiklerini ifade eden genç yıldız, taraftarların desteğine dikkat çekti.

"SON PERFORMANSLARIMIZI UNUTTURMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK"

Sakat ve cezalı oyuncuların eksikliğinin fazlasıyla hissedildiğinden bahseden Arda, önceki maçlarda sergiledikleri kötü performansı unutturmak için ellerinden geleni yaptıklarından bahsederken, "Öncelikle Kocaeli halkına çok teşekkür ediyoruz. Nereye gidersek gidelim, Türkiye’de, Avrupa’da her yerde destekliyorlar. Son performanslarımızı unutturmak için elimizden geleni yaptık. Bir sürü sakat oyuncumuz vardı, cezalı oyuncularımız vardı. Ona rağmen elimizden gelenin en iyisini yaptığımızı düşünüyorum. Tabii ki kazanmayı çok istedik, çok üzgünüz. Ama şimdi hala önemli maçlarımız var. İnşallah onları kazanacağız. Elimizden geleni yapıp bugünü de unutturacağız inşallah" ifadelerini kullandı.

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galatasaray'ı endişe sardı! Okan Buruk, Fenerbahçe derbisinde olacak mı?Galatasaray'ı endişe sardı! Okan Buruk, Fenerbahçe derbisinde olacak mı?
Milli maçta akılalmaz skandal! Kylian Mbappe'den Arda Güler'e çirkin sabotaj: Madrid'deki dostluk Kocaeli'de bittiMilli maçta akılalmaz skandal! Kylian Mbappe'den Arda Güler'e çirkin sabotaj: Madrid'deki dostluk Kocaeli'de bitti
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Arda Güler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İlkokulda şoke eden olay: 1. sınıf öğrencisinin çantasından tabanca çıktı

İlkokulda şoke eden olay: 1. sınıf öğrencisinin çantasından tabanca çıktı

ABD o ülkeye savaş açmaya hazırlanıyor. Askeri hazırlık açığa çıktı

ABD o ülkeye savaş açmaya hazırlanıyor. Askeri hazırlık açığa çıktı

Fransa karşısında yıkıldık! Uluslar Ligi'ne mağlubiyetle başladık

Fransa karşısında yıkıldık! Uluslar Ligi'ne mağlubiyetle başladık

Mutlu Kaya'nın sözleri yürekleri sızlattı: ''Bir caninin eseriyim''

Mutlu Kaya'nın sözleri yürekleri sızlattı: ''Bir caninin eseriyim''

Dev banka altının zirve yapacağı tarihi verdi!

Dev banka altının zirve yapacağı tarihi verdi!

MYNET ÖZEL | İşte Tera Fon’un TEFAS öncesi yatırımcı listesi! MASAK raporunda dikkat çeken isimler

MYNET ÖZEL | İşte Tera Fon’un TEFAS öncesi yatırımcı listesi! MASAK raporunda dikkat çeken isimler

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.