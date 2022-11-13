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Galatasaray'dan son 17 sezonun en iyi deplasman performansı

13.11.2022 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında konuk olduğu Medipol Başakşehir'i 7-0 yenerek 2022 Dünya Kupası arasına ikinci sırada giren Galatasaray, deplasmanda son yıllardaki en başarılı performansını sergiliyor.

Galatasaray'dan son 17 sezonun en iyi deplasman performansı

Ligin geride kalan bölümünde konuk olarak çıktığı maçlarda 17 puan toplayan sarı-kırmızılı takım, deplasmanda 8. haftalar itibarıyla son 17 sezonun en iyi performansını ortaya koydu.

Galatasaray, ligde bu sezon deplasmanda oynadığı karşılaşmalarda 5 galibiyet, 2 beraberlik ve bir mağlubiyet yaşadı.

Bu maçlarda Fraport TAV Antalyaspor, HangiKredi Ümraniyespor, Kasımpaşa, VavaCars Fatih Karagümrük ve Medipol Başakşehir'i yenen sarı-kırmızılı takım, Trabzonspor ve Adana Demirspor ile berabere kaldı, Yukatel Kayserispor'a mağlup oldu.

Galatasaray, 8. haftalar itibarıyla bu sezondan önce deplasmanda en fazla puana 2005-2006'da ulaştı. Sarı-kırmızılılar, o sezon 6 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet sonucunda 19 puan topladı.

GALİBİYETLERDE ŞİMDİDEN GEÇEN SEZONU GEÇTİ

Süper Lig'de bu sezon deplasmanda çıktığı 8 maçın 5'ini kazanan Galatasaray, şimdiden geçen sezonun tamamından fazla galibiyete elde etti.

Sarı-kırmızılı takım, geçen sezon deplasmanda oynadığı 19 maçın sadece 4'ünü kazanırken, 7'inde berabere kaldı, 8'inden ise sahadan eli boş döndü.

8 MAÇIN 6'INDA KALESİNİ GOLE KAPADI

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon konuk olarak çıktığı 8 müsabakanın 6'ında kalesini gole kapatmayı başarırken, sadece 4 gol yedi.

Deplasmanda oynadığı Fraport TAV Antalyaspor, HangiKredi Ümraniyespor, Trabzonspor, Adana Demirspor, VavaCars Fatih Karagümrük ve Medipol Başakşehir maçlarında rakiplerine gol şansı vermeyen sarı-kırmızılı takım, Kasımpaşa ve Yukatel Kayserispor müsabakalarında ise ikişer kez topu filelerinden çıkardı.

SAHASINDAKİ 5 MAÇTA 10 PUAN TOPLADI

Galatasaray, Süper Lig'de sezonun geride kalan bölümünde sahasında 5 maç oynadı.

Nef Stadı'ndaki maçlarda 3 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılı takım, hanesine 10 puan yazdırdı.

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