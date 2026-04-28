Galatasaray'dan son adım! İşte Sarı-Kırmızılılar'ın şampiyonluk hesabı

Galatasaray, Süper Lig’in 31. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe karşısında sahadan 3-0’lık net bir galibiyetle ayrılarak şampiyonluk yolunda kritik bir adım attı. Aynı haftada Trabzonspor ise Konyaspor deplasmanında 2-1 mağlup oldu.

ZİRVEDE FARK AÇILDI

Bu sonuçların ardından Süper Lig’de zirve yarışı yeni bir boyut kazandı. Sarı-kırmızılı ekip, rakiplerinin puan kayıplarını fırsata çevirerek farkı 7 puana çıkardı. Haftayı 74 puanla lider tamamlayan Galatasaray’ı 67 puanlı Fenerbahçe ve 65 puanlı Trabzonspor takip etti.

KALAN MAÇ TAKVİMİ

Galatasaray, ligin son üç haftasına büyük bir avantajla giriyor. Sarı-kırmızılılar 32. haftada Samsunspor deplasmanına konuk olacak. Ardından İstanbul’da Antalyaspor’u ağırlayacak olan ekip, sezonu Kasımpaşa deplasmanında tamamlayacak.

TEK GALİBİYETE ŞAMPİYONLUK

Cimbom’un mutlu sona ulaşması için kalan üç maçta alacağı tek bir galibiyet yeterli olacak. Öte yandan sarı-kırmızılılar, tüm karşılaşmalardan beraberlikle ayrılması durumunda da şampiyonluğu ilan etmeyi başaracak.