Galatasaray'dan son dakika Caner Erkin hamlesi!

Mali şartlardan dolayı yerliye yönelmek zorunda kalan Galatasaray, transfer edeceği oyunculara bonservis ödemek istemiyor. Bu konuda Caner Erkin ile görüşme gerçekleştiren sarı kırmızılılar rotasını tecrübeli oyuncuya çevirdi. Yabancı kontenjanına takılan Nagatomo ile sezon sonunda yollarını resmen ayıracak sarı-kırmızılılar, Saracchi'yi yedekleyecek tecrübeli bir sol bek arıyor. Fatih Terim'in A Milli Takım'a kazandırdığı ve orta sahadan sol beke çekilmesini sağladığı Caner ile eski kulübü Fenerbahçe'de ciddi biçimde ilgileniyor.

TEKLİFİ REDDETTİ

1 milyon 750 bin euro kazandığı Beşiktaş'ta kendisine önerilen 850 bin euroyu kabul etmeyen 31 yaşındaki oyuncu, sezon sonunda gelen teklifleri değerlendirecek.

