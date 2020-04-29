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Galatasaray'dan son dakika Caner Erkin hamlesi!

GALATASARAY HABERLERİ  | 29.04.2020 18:52 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta sözleşmesi sezon sonunda bitecek Caner Erkin'le ilgili flaş iddia ortaya atıldı.

Mali şartlardan dolayı yerliye yönelmek zorunda kalan Galatasaray, transfer edeceği oyunculara bonservis ödemek istemiyor. Bu konuda Caner Erkin ile görüşme gerçekleştiren sarı kırmızılılar rotasını tecrübeli oyuncuya çevirdi. Yabancı kontenjanına takılan Nagatomo ile sezon sonunda yollarını resmen ayıracak sarı-kırmızılılar, Saracchi'yi yedekleyecek tecrübeli bir sol bek arıyor. Fatih Terim'in A Milli Takım'a kazandırdığı ve orta sahadan sol beke çekilmesini sağladığı Caner ile eski kulübü Fenerbahçe'de ciddi biçimde ilgileniyor.

TEKLİFİ REDDETTİ

1 milyon 750 bin euro kazandığı Beşiktaş'ta kendisine önerilen 850 bin euroyu kabul etmeyen 31 yaşındaki oyuncu, sezon sonunda gelen teklifleri değerlendirecek.

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