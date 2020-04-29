Galatasaray'dan son dakika Caner Erkin hamlesi!

Mali şartlardan dolayı yerliye yönelmek zorunda kalan Galatasaray, transfer edeceği oyunculara bonservis ödemek istemiyor. Bu konuda Caner Erkin ile görüşme gerçekleştiren sarı kırmızılılar rotasını tecrübeli oyuncuya çevirdi. Yabancı kontenjanına takılan Nagatomo ile sezon sonunda yollarını resmen ayıracak sarı-kırmızılılar, Saracchi'yi yedekleyecek tecrübeli bir sol bek arıyor. Fatih Terim'in A Milli Takım'a kazandırdığı ve orta sahadan sol beke çekilmesini sağladığı Caner ile eski kulübü Fenerbahçe'de ciddi biçimde ilgileniyor.
1 milyon 750 bin euro kazandığı Beşiktaş'ta kendisine önerilen 850 bin euroyu kabul etmeyen 31 yaşındaki oyuncu, sezon sonunda gelen teklifleri değerlendirecek.
İtalya'da koronavirüs gerçeği ortaya çıktı!
Almanya ligi için karar bekleniyor!
Sezonun geleceği tartışma konusu
Albayrak'ı dolandıran isim yakalandı!
Turgay Kalyoncu koronavirüsten hayatını kaybetti
'Hedefe ulaşacağımıza inanıyorum'
UEFA'dan organizasyon güncellemesi
Survivor şampiyonu oldu, Aziz Yıldırım ile görüştü
Fransız futbolunda belirsizlik havası hakim
Galatasaray'da iki ayrılık iddiası
Ünlü teknik adamdan F.Bahçe'ye yeşil ışık
Ozan Kabak: Endişeleniyorum
Burak Yılmaz özür diledi
Beşiktaş'tan flaş Talisca açıklaması!
Trabzonspor'un Jose Sosa teklifi ortaya çıktı!
Hapse giren Ronaldinho ilk kez konuştu
Okuyucu Yorumları 0 yorum