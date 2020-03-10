Galatasaray'dan suç duyurusu

Galatasaray bir futbol programında yayınlanan ses kaydı ile ilgili olarak suç duyurusunda bulundu.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
9 Mart Pazartesi Günü, Beyaz TV'de yayınlanan bir spor programında, kulübümüze yönelik küfür ve ağır hakaret içeren bir ses kaydının yayınlanması olayını şiddetle kınıyoruz. Kulübümüz, söz konusu program hakkında gerekli idari yaptırımların uygulanması için RTÜK'e başvurularını yapmış, 6222 sayılı kanun ve Türk Ceza Kanunu gereğince de suç duyurusunda bulunmuştur.
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