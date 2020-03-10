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Galatasaray'dan suç duyurusu

GALATASARAY HABERLERİ  | 10.03.2020 16:51 | Son Güncelleme

TFF Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, bir spor programında yayınlanan ses kaydı ile ilgili suç duyurusunda bulundukları açıkladı.

Galatasaray'dan suç duyurusu

Galatasaray bir futbol programında yayınlanan ses kaydı ile ilgili olarak suç duyurusunda bulundu.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

9 Mart Pazartesi Günü, Beyaz TV'de yayınlanan bir spor programında, kulübümüze yönelik küfür ve ağır hakaret içeren bir ses kaydının yayınlanması olayını şiddetle kınıyoruz. Kulübümüz, söz konusu program hakkında gerekli idari yaptırımların uygulanması için RTÜK'e başvurularını yapmış, 6222 sayılı kanun ve Türk Ceza Kanunu gereğince de suç duyurusunda bulunmuştur.


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray ses kaydı suç duyurusu beyaz futbol

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