Galatasaray'dan sürpriz Barış Alper Yılmaz kararı! Yuvadan uçuyor

Galatasaray formasıyla sergilediği üst düzey performansla Avrupa devlerinin dikkatini çekmeyi başaran Barış Alper Yılmaz, transfer pazarının en gözde isimlerinden biri haline geldi. Sarı-kırmızılı ekipte Victor Osimhen ile birlikte Avrupa'nın dev kulüpleri tarafından en çok takip edilen isimlerin başında gelen milli yıldıza İngiltere'den ciddi bir ilgi var.

EVERTON'IN 41 MİLYON EURO'LUK TEKLİFİ REDDEDİLDİ

Geçtiğimiz sezon Suudi Arabistan kulüplerinden gelen teklifleri yönetimin vetosuyla geri çevrilen Barış Alper Yılmaz için bu kez Ada ekipleri harekete geçti. İngiliz temsilcisi Everton'ın yaptığı yaklaşık 41 milyon Euro'luk teklifin Galatasaray tarafından reddedilmesinin ardından, bir diğer Premier Lig ekibi Tottenham'ın da başarılı kanat oyuncusuna talip olduğu öğrenildi.

YÖNETİMİN BEKLENTİSİ MİNİMUM 50 MİLYON EURO

Sarı-kırmızılı yönetim, ilk 11'in vazgeçilmezlerinden olan oyuncusunu elden çıkarmaya sıcak bakmıyor. Ancak Barış Alper Yılmaz'ın kariyerine Premier Lig'de devam etmek istemesi halinde oyuncunun önünü kesmeyecek olan yönetim, bonservis bedelini minimum 50 milyon Euro olarak belirledi.

Galatasaray'ın bu rakamda ısrarcı olmasının temel sebebi ise oyuncunun bir önceki kulübü Keçiörengücü ile yapılan anlaşma. Sözleşme gereği bir sonraki satıştan başkent ekibine %20'lik pay ödenecek olması nedeniyle sarı-kırmızılılar, 50 milyon Euro'nun altındaki teklifleri kesinlikle değerlendirmeye almayacak.

AYRILIK HALİNDE YILDIZ HEDEFLER: LEAO VE MARTINELLI

Galatasaray cephesi, olası bir ayrılık senaryosuna karşı B planını da hazırlamış durumda. Yönetimin planlamasına göre Barış Alper Yılmaz'ın astronomik bir bedelle İngiltere'ye transfer olması halinde, kanat rotasyonuna Milan'dan Rafael Leao ya da Arsenal'den Gabriel Martinelli'den birinin takviye edilmesi hedefleniyor.