Galatasaray yeni 10 numarasını İngiltere'de buldu! Mertens'in boşluğu genç yetenekle dolacak

Galatasaray'da transfer rüzgarları esmeye devam ediyor. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, hem forvet hattını hem de orta sahayı güçlendirmek için yoğun çaba sarf ediyor. Victor Osimhen transferinde yaşanan gelişmelerin yanı sıra, kaleci arayışları da sürerken, sürpriz bir 10 numara hamlesi gündeme geldi.

10 NUMARAYA SÜRPRİZ İSİM

Sarı-Kırmızılılar, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion forması giyen Paraguaylı genç yetenek Julio Enciso'yu kadrosuna katmak için harekete geçti.21 yaşındaki Enciso, on numara pozisyonunda görev yapıyor ve Brighton ile 2026 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor. Genç yaşına rağmen gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Enciso, hızı, tekniği ve oyun zekasıyla ön plana çıkıyor.

OPSİYONLU KİRALAMA TEKLİFİ

Galatasaray yönetimi, oyuncunun potansiyeline inanarak, İngiliz kulübüne satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunmaya hazırlanıyor. Avrupa'dan birçok talibi olan oyuncu için 22 milyon Euro bonservis talep ediliyor.