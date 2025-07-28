SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray yeni 10 numarasını İngiltere'de buldu! Mertens'in boşluğu genç yetenekle dolacak

Galatasaray, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılılar Victor Osimhen ve kaleci transferlerine odaklanırken, 10 numara pozisyonu için de sürpriz bir ismi gündemine aldı.

Galatasaray yeni 10 numarasını İngiltere'de buldu! Mertens'in boşluğu genç yetenekle dolacak
Emre Şen

Galatasaray'da transfer rüzgarları esmeye devam ediyor. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, hem forvet hattını hem de orta sahayı güçlendirmek için yoğun çaba sarf ediyor. Victor Osimhen transferinde yaşanan gelişmelerin yanı sıra, kaleci arayışları da sürerken, sürpriz bir 10 numara hamlesi gündeme geldi.

10 NUMARAYA SÜRPRİZ İSİM

Galatasaray yeni 10 numarasını İngiltere de buldu! Mertens in boşluğu genç yetenekle dolacak 1

Sarı-Kırmızılılar, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion forması giyen Paraguaylı genç yetenek Julio Enciso'yu kadrosuna katmak için harekete geçti.21 yaşındaki Enciso, on numara pozisyonunda görev yapıyor ve Brighton ile 2026 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor. Genç yaşına rağmen gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Enciso, hızı, tekniği ve oyun zekasıyla ön plana çıkıyor.

OPSİYONLU KİRALAMA TEKLİFİ

Galatasaray yeni 10 numarasını İngiltere de buldu! Mertens in boşluğu genç yetenekle dolacak 2

Galatasaray yönetimi, oyuncunun potansiyeline inanarak, İngiliz kulübüne satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunmaya hazırlanıyor. Avrupa'dan birçok talibi olan oyuncu için 22 milyon Euro bonservis talep ediliyor.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Göztepe'de Dennis'e teklif yağıyorGöztepe'de Dennis'e teklif yağıyor
Kayserispor’un eski yönetimine 69 milyon TL’lik vergi hacziKayserispor’un eski yönetimine 69 milyon TL’lik vergi haczi
Anahtar Kelimeler:
galatasaray son dakika transfer haberleri transfer haberleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fenerbahçe'den Sacha Boey sürprizi! Bayern ikna edilirse iş imzaya kalacak...

Fenerbahçe'den Sacha Boey sürprizi! Bayern ikna edilirse iş imzaya kalacak...

Usain Bolt'un rekorunu kıran Japon! Daha 16 yaşında...

Usain Bolt'un rekorunu kıran Japon! Daha 16 yaşında...

Son 1 ayda birinci parti değişti! Aradaki fark gündem oldu

Son 1 ayda birinci parti değişti! Aradaki fark gündem oldu

ÖTV düzenlemesinin ardından zam da var indirim de!

ÖTV düzenlemesinin ardından zam da var indirim de!

Galatasaray yeni 10 numarasını İngiltere'de buldu! Mertens'in boşluğu genç yetenekle dolacak

Galatasaray yeni 10 numarasını İngiltere'de buldu! Mertens'in boşluğu genç yetenekle dolacak

Büyük umutlarla gelmişti! Beşiktaş'ı her yerden sildi

Büyük umutlarla gelmişti! Beşiktaş'ı her yerden sildi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.