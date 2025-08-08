SPOR

Galatasaray'dan sürpriz hamle! Mauro Icardi imzayı atıyor! 6 milyon Euro detayı...

Galatasaray, Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin sözleşmesini uzatmak istiyor. Dursun Özbek, Icardi ile yaptığı görüşme sonrası sözleşme uzatma teklifini kısa süre içinde yapacağını yıldız oyuncuya bildirdi.

Galatasaray taraftarının sevgilisi Mauro Icardi sarı-kırmızılılarla sözleşmesini uzatıyor. Yaşadığı sakatlık sonrası bir süredir formasından uzak kalan Icardi, yeni sezona yeni sözleşmeyle giriş yapacak.

DURSUN ÖZBEK'TEN SÜRPRİZ KARAR

Galatasaray başkanı Dursun Özbek, Mauro Icardi ile yaptığı görüşmenin ardından yeni sözleşme kararı aldı. Sarı-kırmızılılardan 6 milyon Euro kazanan Icardi'ye aynı maaş üstünden 2 yıllık sözleşme teklif edilecek.

GALATASARAY'DA BIRAKMAK İSTİYOR

İstanbul'da çok mutlu olduğu bilinen Icardi'nin futbolu Galatasaray'da bırakmak istediği için yapılacak teklifi düşünmeden kabul edeceği öğrenildi. 2023-24 sezonunda Süper Lig'de 25 gol, 8 asistle şampiyonlukta başrol oynayan Icardi, geçen sezon ise sadece 14 maçta forma giyebildi. Bu süreçte 6 gol, 1 asistlik katkı sağladı. Yakın zamanda sahalara dönmesi beklenen yıldız için taraftar da dört gözle yeni sözleşmeyi bekliyor.

