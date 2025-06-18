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Galatasaray'dan sürpriz hamle! Tecrübeli oyuncunun sözleşmesi feshedildi

Galatasaray'da yeni sezon öncesi forma şansı bulamayan oyuncularla yollar ayrılıyor. Okan Buruk'un kadroda düşünmediği isimleri tek tek gönderme kararı alan sarı-kırmızılı yönetim bu işleme Kerem Demirbay ile başladı. Tecrübeli oyuncuyla masaya oturan Galatasaray yönetimi, Kerem Demirbay'ın sözleşmesini feshetti.

Galatasaray'dan sürpriz hamle! Tecrübeli oyuncunun sözleşmesi feshedildi
Emre Şen
Kerem Demirbay

Kerem Demirbay

ALM Almanya
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da istediği forma şansını bulamayan Kerem Demirbay, bir diğer İstanbul ekibi Eyüpspor'a imza atmak üzere. Okan Buruk'un forma şansı vermediği Kerem Demirbay, Galatasaray ile sözleşmesini feshetti.

EYÜPSPOR'DAN KEREM DEMİRBAY HAMLESİ

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Arda Turan'ın ayrılığı sonrası göreve başlayan Selçuk Şahin, Galatasaray'dan Kerem Demirbay'ın transfer edilmesini istemişti. Sarı-kırmızılıların kadroda düşünmemesini fırsat bilen Selçuk Şahin, Kerem Demirbay ile temas kurdu ve tecrübeli oyuncuyla anlaşmaya vardı.

GALATASARAY İLE SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİ

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Ayrılık için kolaylık isteyen Kerem Demirbay, istediği yanıtı Galatasaray yönetiminden aldı. Hiçbir sorun çıkarmadan sözleşmesini fesheden Kerem, Eyüpspor ile anlaşma sağladı.

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Anahtar Kelimeler:
Kerem Demirbay galatasaray
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