Galatasaray'dan sürpriz hamle! Tecrübeli oyuncunun sözleşmesi feshedildi

Galatasaray'da istediği forma şansını bulamayan Kerem Demirbay, bir diğer İstanbul ekibi Eyüpspor'a imza atmak üzere. Okan Buruk'un forma şansı vermediği Kerem Demirbay, Galatasaray ile sözleşmesini feshetti.

EYÜPSPOR'DAN KEREM DEMİRBAY HAMLESİ

Arda Turan'ın ayrılığı sonrası göreve başlayan Selçuk Şahin, Galatasaray'dan Kerem Demirbay'ın transfer edilmesini istemişti. Sarı-kırmızılıların kadroda düşünmemesini fırsat bilen Selçuk Şahin, Kerem Demirbay ile temas kurdu ve tecrübeli oyuncuyla anlaşmaya vardı.

GALATASARAY İLE SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİ

Ayrılık için kolaylık isteyen Kerem Demirbay, istediği yanıtı Galatasaray yönetiminden aldı. Hiçbir sorun çıkarmadan sözleşmesini fesheden Kerem, Eyüpspor ile anlaşma sağladı.