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Galatasaray'dan sürpriz Mauro Icardi hamlesi! Bonservisini belirlediler...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
04.11.2024 16:17
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Galatasaray'da Mauro Icardi gelişmesi yaşanıyor. Arjantin ekibi River Plate ile adı anılan yıldız oyucu için sarı-kırmızılılar bonservis bedelini belirledi.

Galatasaray'dan sürpriz Mauro Icardi hamlesi! Bonservisini belirlediler...
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Icardi'nin namı Arjantin'e kadar yayıldı. Attığı gollerle kendine hayra bırakan Icardi'ye River Plate ciddi ciddi talip oldu.

KESENİN AĞZINI AÇACAKLAR

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Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Icardi için River Plate'in kesenin ağzını açacağı ve hatırı sayılır bir bonservis önereceği belirtildi.

15 MİLYON EURO

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Galatasaray yönetiminin Icardi'nin bonservisi için 15 milyon Euro belirlediği öğrenildi. River Plate'in bu bedeli ödemekte zorlanmayacağı fakat Icardi'yi ikna etmesi gerektiği yazıldı.

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galatasaray icardi
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