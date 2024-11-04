Galatasaray'dan sürpriz Mauro Icardi hamlesi! Bonservisini belirlediler...

Galatasaray'da gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Icardi'nin namı Arjantin'e kadar yayıldı. Attığı gollerle kendine hayra bırakan Icardi'ye River Plate ciddi ciddi talip oldu.

KESENİN AĞZINI AÇACAKLAR

Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Icardi için River Plate'in kesenin ağzını açacağı ve hatırı sayılır bir bonservis önereceği belirtildi.

15 MİLYON EURO

Galatasaray yönetiminin Icardi'nin bonservisi için 15 milyon Euro belirlediği öğrenildi. River Plate'in bu bedeli ödemekte zorlanmayacağı fakat Icardi'yi ikna etmesi gerektiği yazıldı.