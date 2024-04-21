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Galatasaray'dan sürpriz Okan Buruk kararı! Dursun Özbek bizzat araya girip işi bitirdi

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
21.04.2024 16:24
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Galatasaray'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek Okan Buruk konusunda yeni bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz gün oyuncularıyla sözleşme yenileyen sarı-kırmızılılar Okan Buruk'a 1 yıllık değil 2 yıllık sözleşme önerdiği öğrenildi. Dursun Özbek'in araya girerek 1 yıllık kontratı 2 yıla çıkardığı ifade edildi.

Galatasaray'dan sürpriz Okan Buruk kararı! Dursun Özbek bizzat araya girip işi bitirdi

Galatasaray'da Okan Buruk konusunda Dursun Özbek devreye girdi. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek tecrübeli çalıştırıcıya 1 yıllık mukavele önermeye hazırlanan sarı-kırmızılılar Dursun Özbek'in araya girmesiyle bu durumdan vazgeçti.

2 YILLIK SÖZLEŞME ÖNERİLECEK

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Okan Buruk'un gösterdiği müthiş başarının ardından bu güveni boşa çıkartmak istemeyen Dursun Özbek yönetimi, tecrübeli çalıştırıcıya 2 yıllık sözleşme önerip maaşında da belirgin bir zam uygulayacak.

TEKLİFİ KABUL EDECEK

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Sezon bitmeden sözleşme teklifini kabul etmesi beklenen Okan Buruk bu hamlesiyle takımdaki oyunculara da şampiyonluk yolunda olumlu mesajlar verecek.

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Okan Buruk galatasaray yıllık sezon buruk
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