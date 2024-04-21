Galatasaray'dan sürpriz Okan Buruk kararı! Dursun Özbek bizzat araya girip işi bitirdi

Galatasaray'da Okan Buruk konusunda Dursun Özbek devreye girdi. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek tecrübeli çalıştırıcıya 1 yıllık mukavele önermeye hazırlanan sarı-kırmızılılar Dursun Özbek'in araya girmesiyle bu durumdan vazgeçti.
Okan Buruk'un gösterdiği müthiş başarının ardından bu güveni boşa çıkartmak istemeyen Dursun Özbek yönetimi, tecrübeli çalıştırıcıya 2 yıllık sözleşme önerip maaşında da belirgin bir zam uygulayacak.
Sezon bitmeden sözleşme teklifini kabul etmesi beklenen Okan Buruk bu hamlesiyle takımdaki oyunculara da şampiyonluk yolunda olumlu mesajlar verecek.