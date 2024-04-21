Galatasaray'dan sürpriz Okan Buruk kararı! Dursun Özbek bizzat araya girip işi bitirdi

Galatasaray'da Okan Buruk konusunda Dursun Özbek devreye girdi. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek tecrübeli çalıştırıcıya 1 yıllık mukavele önermeye hazırlanan sarı-kırmızılılar Dursun Özbek'in araya girmesiyle bu durumdan vazgeçti.

2 YILLIK SÖZLEŞME ÖNERİLECEK

Okan Buruk'un gösterdiği müthiş başarının ardından bu güveni boşa çıkartmak istemeyen Dursun Özbek yönetimi, tecrübeli çalıştırıcıya 2 yıllık sözleşme önerip maaşında da belirgin bir zam uygulayacak.

TEKLİFİ KABUL EDECEK

Sezon bitmeden sözleşme teklifini kabul etmesi beklenen Okan Buruk bu hamlesiyle takımdaki oyunculara da şampiyonluk yolunda olumlu mesajlar verecek.





