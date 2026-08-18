Galatasaray'dan sürpriz Victor Osimhen hamlesi!

Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da hücum hattı için ezber bozan gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı yönetimin, Atletico Madrid forması giyen Alexander Sörloth ve Bayer Leverkusen'in golcüsü Patrik Schick ile transfer görüşmelerine başladığı öğrenildi. Yönetimin iki dünya çapındaki santrforla birden masaya oturması taraftarlar arasında heyecan yaratırken, beraberinde büyük bir merak konusunu da getirdi.

OSIMHEN ATLETICO MADRID'İN RADARINDA

Sarı-kırmızılıların iki üst düzey golcüyle aynı anda temas kurması, kulislerde "Victor Osimhen takımdan ayrılıyor mu?" sorusunun yüksek sesle tartışılmasına neden oldu. Nijeryalı yıldızın takımdan ayrılmak istediği yönündeki iddialar gündemdeki sıcaklığını korurken, tecrübeli futbolcuya İspanyol devi Atletico Madrid'in talip olduğu belirtildi.

KAFALARDA SORU İŞARETİ OLUŞTU

Galatasaray'ın Sörloth ve Schick hamlelerinin, Osimhen'in takımdan ayrılma ihtimaline karşı önceden başlatılmış bir hazırlık operasyonu olduğu ifade ediliyor. Önümüzdeki günlerde yaşanacak gelişmelerin transferin seyrini netleştirmesi bekleniyor.