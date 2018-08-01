Galatasaray'dan Taçspor açıklaması

Kulubün internet sitesinden yapılan açıklamada, 2014 yılından bu yana işletme ve yönetimi 7 milyon dolar karşılığında alınan Taçspor'da tüm hukuki süreçlerin geçen haftalarda kulüp lehine sonuçlandığı belirtildi.

Açıklamada, Aralık 2017'ye kadar olan 3 yıllık süreçte yaklaşık 1 milyon 500 bin lira zarar eden Taçspor Tesisleri ile ilgili, sözleşme hükümlerine dayanarak kulüp yararına gelir temin etmek amacıyla, yeniden işletme bedeli tespiti ve temini için çalışma başlatıldığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Yaklaşık 2 ay süren çalışma sonucunda, eski işletmecinin aylık 60 bin lira olan işletme bedeli, yeni teklifler alınarak teminatlı olarak yeni müstecirle aylık 163 bin liraya yükseltilmiştir. Bu doğrultuda, eski işletmeciden de teklif alınmış, bu bedele ulaştığında kendisine öncelik verileceği açıkça ve iyi niyetle ifade edilmesine karşın, eski işletmeci bu bedeli kabul etmemiştir. Galatasaray'ımızın 35 milyon lira sarf etmesine rağmen her yıl zarar eden Taçspor Tesisleri'nin ilk defa kar edebilecek duruma geldiği bu aşamada, eski işletmeci, işletme hakları münfesih olduğu ve kendisinin ve çalışanlarının Taçspor'a işletmeci olarak girmesi yasak olduğu halde, 1 Ağustos 2018 tarihinde tesislere ve tenis kortlarına cebren girmiştir. Gayrimenkulümüze yapılan bu müdahalenin önlenmesi ile ilgili olarak kaymakamlık ve emniyet nezdinde, kulübümüzce gerekli hukuki girişimler yapılmıştır."

