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Galatasaray'dan takıma veda eden Fernando Muslera ile sürpriz imza!

Galatasaray geçtiğimiz günlerde takıma veda eden Fernando Muslera’nın sahibi olduğu Sportivo Bella Italia kulübü ile ortaklık kurdu. İşte detaylar...

Galatasaray'dan takıma veda eden Fernando Muslera ile sürpriz imza!
Berker İşleyen
Fernando Muslera

Fernando Muslera

URU Uruguay
Yaş: 39 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da uzun yıllardır forma giyen ve geçtiğimiz günlerde son maçına çıkan Sarı-Kırmızılılar'ın efsane ismi Kaptan Fernando Muslera ile yeni bir anlaşma yapıldı.

Buna göre Galatasaray, tecrübeli file bekçisinin sahibi olduğu Sportivo Bella Italia ile iş birliği protokolü imzaladıklarını açıkladı.

PROTOKOL İMZALANDI

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Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sevgili kaptanımız, efsanemiz Fernando Muslera’nın sahibi olduğu Sportivo Bella Italia (Litoral SAD) ile imzalanan protokol çerçevesinde; Kulübümüz, Güney Amerika bölgesindeki kulüpler ve futbol akademileriyle güçlü bir network oluşturulması, oyuncu gözlemciliği ve geliştirilmesi konularında stratejik iş birlikleri yürütecektir" denildi.

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray imza muslera
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