Galatasaray'dan takıma veda eden Fernando Muslera ile sürpriz imza!

Galatasaray'da uzun yıllardır forma giyen ve geçtiğimiz günlerde son maçına çıkan Sarı-Kırmızılılar'ın efsane ismi Kaptan Fernando Muslera ile yeni bir anlaşma yapıldı.

Buna göre Galatasaray, tecrübeli file bekçisinin sahibi olduğu Sportivo Bella Italia ile iş birliği protokolü imzaladıklarını açıkladı.

PROTOKOL İMZALANDI

Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sevgili kaptanımız, efsanemiz Fernando Muslera’nın sahibi olduğu Sportivo Bella Italia (Litoral SAD) ile imzalanan protokol çerçevesinde; Kulübümüz, Güney Amerika bölgesindeki kulüpler ve futbol akademileriyle güçlü bir network oluşturulması, oyuncu gözlemciliği ve geliştirilmesi konularında stratejik iş birlikleri yürütecektir" denildi.