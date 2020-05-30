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Galatasaray'dan taktik ağırlıklı idman

GALATASARAY HABERLERİ  | 30.05.2020 14:56 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 27. haftasında 14 Haziran Pazar günü Çaykur Rizespor deplasmanına çıkacak Galatasaray, hazırlıklarına taktik ağırlıklı idmanla devam etti.

Galatasaray'dan taktik ağırlıklı idman

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki idman ısınma hareketleriyle başladı. Çalışmanın ana bölümünde sarı-kırmızılı futbolcular, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik oyun gerçekleştirdi.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Galatasaray, Rizespor maçının hazırlıklarını Pazartesi günü Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.

(DHA)

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