Galatasaray’dan taraftarlara açık antrenman

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında cumartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sarı-kırmızılı taraftarlara açık olarak gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde taraftarlara ve basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı ve top kapma çalışmasıyla devam etti. Daha sonra üç gruba ayrılan futbolcular çift kale maç yaptı.

Antrenmanda gribal enfeksiyonu bulunan Mario Lemina ve İlkay Gündoğan ile tedavisi devam eden Yaser Asprilla yer almadı. Bir süredir takımdan ayrı olan Metehan Baltacı ise takımla birlikte antrenmanda yer aldı.

Antrenmanı Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Sportif AŞ Başkan Vekilleri Abdullah Kavukcu ve Maruf Güneş ile yönetim kurulu üyesi Bora Bahçetepe takip etti.

BAKLAVA İKRAM EDİLDİ

UltrAslan tribün liderlerinden Sebahattin Şirin, antrenman öncesinde takıma konuşma yaptı. Şirin, "Üç senedir burada olanlar var. Bu sene dört sene olacak inşallah, seneye de beş sene. Üç sene buraya siz getirdiniz, bundan sonra da sizinle şampiyon olacağız. Sizlere inanıyoruz, sizlere güveniyoruz" dedi. Daha sonra futbolculara ve teknik ekibe baklava ikram edildi.

FUTBOLCULARA YOĞUN İLGİ

Galatasaraylı taraftarlar, antrenmana yoğun ilgi gösterirken, tesiste geniş güvenlik önemleri alındı. Yaklaşık bin sarı-kırmızılı taraftarın takip ettiği antrenmanda taraftarlar tek tek futbolcuları tribünlere çağırdı, futbolcular da yanlarına giderek üçlü çektirdi. Futbolcuların antrenman yaptığı sırada taraftarlar, sahayı sarı-kırmızılı bayraklarla çevreledi. Sarı-kırmızılı taraftarlar Victor Osimhen ve Mauro Icardi’ye ayrı bir ilgi gösterdi.

Antrenmanın ardından futbolcular, Galatasaraylı taraftarların yanına giderek imza verdi ve fotoğraf çektirdi.
Taraftarlar ’Bu takım bu sene söke söke şampiyon’ ve ’Buraya kadar siz getirdiniz, şampiyonluk kupasını kaldıracak olan yine sizlersiniz’ pankartları açarak takımlarına şampiyonluk yolunda güvendiklerini ifade etti.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

WhatsApp profilindeki Elliot Rodger detayı dikkat çekti

Bilgisayarında 'saldırı planı' bulundu

Tüm dünya bu maçı konuştu! Arda Güler tarihe geçti, maç sonu sinir krizi geçirip atıldı: Perez soyunma odasına indi

Ünlü oyuncunun mesajları ifşa oldu! 200 bin TL'lik fuhuş pazarlığı

İslam Memiş gram altının 8 bin TL olacağı tarihi verdi!

Ödül 2 milyon 400 bin liraydı: 63 kilo ile başladı, 70 kiloyla bitirdi

