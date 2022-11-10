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Galatasaray'dan taraftarları heyecanlandıracak transfer hamlesi!

10.11.2022 07:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kuran sarı-kırmızılılarda devre arası için kollar sıvanmaya başladı. Orta sahayı güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar Dortmund'un yıldızı Emre Can'a kancayı taktı. Alman Milli Takımı'nda forma giyen yıldız oyuncu için TFF'den bilgi istendi.

Galatasaray'dan taraftarları heyecanlandıracak transfer hamlesi!
Emre Can

Emre Can

ALM Almanya
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Borussia Dortmund
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Dortmund ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Emre Can için Galatasaray devreye girdi. Geçtiğimiz yıllarda da hem İlkay hem de Emre Can ile ilgilenen sarı-kırmızılılar vitesi arttırdı.

TFF'YE SORDULAR

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Emre Can'ın Türk statüsünde oynayabilip oynayamadığını öğrenmek için TFF'den bilgi isteyen Galatasaray yetkilileri gelecek cevaba göre Dortmund ile görüşmelere başlayacak. Galatasaray, Okan Buruk'un çok istediği oyuncuların başında gelen Emre Can'ı devre arasında renklerine katıp şampiyonluk yolunda iddialı konuma gelmek istiyor.


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Anahtar Kelimeler:
emre can galatasaray

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Galatasaray'dan taraftarları heyecanlandıracak transfer hamlesi!

Galatasaray'dan taraftarları heyecanlandıracak transfer hamlesi!

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