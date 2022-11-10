Galatasaray'dan taraftarları heyecanlandıracak transfer hamlesi!

Dortmund ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Emre Can için Galatasaray devreye girdi. Geçtiğimiz yıllarda da hem İlkay hem de Emre Can ile ilgilenen sarı-kırmızılılar vitesi arttırdı.

TFF'YE SORDULAR

Emre Can'ın Türk statüsünde oynayabilip oynayamadığını öğrenmek için TFF'den bilgi isteyen Galatasaray yetkilileri gelecek cevaba göre Dortmund ile görüşmelere başlayacak. Galatasaray, Okan Buruk'un çok istediği oyuncuların başında gelen Emre Can'ı devre arasında renklerine katıp şampiyonluk yolunda iddialı konuma gelmek istiyor.



