Galatasaray'dan tarihe geçecek prim hediyesi! Daha önce ligde böylesi görülmedi...

Galatasaray, şampiyonluk için tüm imkanlarını seferber ediyor. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın önünde lider konumda bulunan sarı-kırmızılılar, kalan 5 maçı kayıpsız atlatıp taraftarını şampiyonlukla mutlu etmek istiyor.

HER MAÇA 10 MİLYON TL PRİM

Galatasaray'dan daha önce görülmemiş sürpriz bir hamle geldi. Dursun Özbek yönetimi, oyuncuları motive etmek için kalan 5 maça ayrı ayrı 10 milyon TL'lik prim koydu.

TOPLAMDA 50 MİLYON TL

5 maçın da kazanılması durumunda kadrodaki bir oyuncu 50 milyon TL'yi cebine koyacak. Daha önce görülmemiş bu tarihi prim, oyuncuları bir hayli ateşlemiş durumda...



