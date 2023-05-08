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Galatasaray'dan tarihe geçecek prim hediyesi! Daha önce ligde böylesi görülmedi...

08.05.2023 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin Giresunspor karşısında bıraktığı 2 puan sonrası şampiyonluğa daha da yaklaşan Galatasaray da yönetim devreye girerek sürpriz bir hamle yaptı. Kalan 5 maç için oyuncularına prim vermeyi düşünen sarı-kırmızılı yönetimden her maça ayrı prim geldi.

Galatasaray'dan tarihe geçecek prim hediyesi! Daha önce ligde böylesi görülmedi...

Galatasaray, şampiyonluk için tüm imkanlarını seferber ediyor. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın önünde lider konumda bulunan sarı-kırmızılılar, kalan 5 maçı kayıpsız atlatıp taraftarını şampiyonlukla mutlu etmek istiyor.

HER MAÇA 10 MİLYON TL PRİM

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Galatasaray'dan daha önce görülmemiş sürpriz bir hamle geldi. Dursun Özbek yönetimi, oyuncuları motive etmek için kalan 5 maça ayrı ayrı 10 milyon TL'lik prim koydu.

TOPLAMDA 50 MİLYON TL

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5 maçın da kazanılması durumunda kadrodaki bir oyuncu 50 milyon TL'yi cebine koyacak. Daha önce görülmemiş bu tarihi prim, oyuncuları bir hayli ateşlemiş durumda...


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