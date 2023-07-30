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Galatasaray'dan tarihe geçen imza töreni! Icardi, Zaha, Bakambu, Angelino, Halil Dervişoğlu ve Kaan Ayhan... Fenerbahçe'ye olay gönderme!

30.07.2023 19:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da yeni transferler Mauro Icardi, Wilfried Zaha, Cedric Bakambu, Angelino, Halil Dervişoğlu ve Kaan Ayhan için imza töreni düzenlendi. Stadyuma gelen 35 bin taraftarın önünde imza atan futbolcular müthiş bir coşkuya sebep oldu.

Galatasaray, Rams Park'ta tarihi bir organizasyona imza attı. Bu sezon yaptığı yeni transferlere imza attıran sarı-kırmızılıların bu töreni sosyal medyada gündem oldu.

"TÜRKİYE'NİN EN ÇOK KISKANILAN VE GIPTAYLA BAKILAN KULÜBÜ GALATASARAY OLMUŞTUR"

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Dursun Özbek: "Sizin desteğiniz ile bugün Türkiye'nin en çok kıskanılan ve gıptayla bakılan kulübü Galatasaray olmuştur. Bizim yerimiz, Avrupa'nın tepesi. Amacımız, Galatasaray'ı yeniden Avrupa'nın zirvesine çıkarmak."

"GÖREVE GELDİĞİMİZDEN BERİ..."

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Dursun Özbek: "Ben ve arkadaşlarımız göreve geldiğimizden beri bu anı paylaşmak için çalıştık değerli kardeşlerim. Amacımız Galatasaray'ı birlik ve beraberlik içinde eskiden olduğu gibi Avrupa'nın tepesine çıkarmak. Çünkü bizim yerimiz orası"

"40 MİLYON EURO'LUK TEKLİFİ REDDEDEREK..."

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Dursun Özbek: "Kıymetli oyuncumuz Mauro Icardi, yıllık yaklaşık 40 milyon euro'luk teklifi reddederek, sponsorlarımızın 4 milyon euro'sunu karşıladığı toplamda 10 milyon euro'ya gelire imza atmıştır."

DURSUN ÖZBEK'TEN ANLAMLI HAREKET

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Tüm transferlerin sahneye alındığı esnada Dursun Özbek, Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk ve Başkanvekili Erden Timur'un da sahneye gelmesini istedi.

ICARDI SAHNEDE!

Icardi, Aşkın Olayım şarkısıyla törene gelirken taraftarlar büyük coşku yaşadı. Icardi'nin eşi Wanda Nara, taraftarın coşkusuna hayranlıkla baktı. Çimlerin üzerine çıkan Icardi, taraftara üçlü çektirdi.

ZAHA'YA BÜYÜK İLGİ

Wilfried Zaha, "Ali Cabbar" şarkısıyla platforma çıktı. Transfer açıklandığında bu şarkı ile Fenerbahçe'ye gönderme yapıldığı vurgulanmıştı.

ALKIŞLARLA BİRLİKTE BAKAMBU GELDİ

ANGELINO DA İMZAYI ATTI

KAAN AYHAN

ZANIOLO İMZAYI ATTI

Deprem felaketi sebebiyle imza töreni gerçekleşmeyen Nicolo Zaniolo, imzayı törenine katıldı.

HALİL DERVİŞOĞLU DA SAHNEYE GELDİ

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