SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'dan tarihi anlaşma! Rakiplerini teker teker yok edecek...

Galatasaray'dan tarihi anlaşma! Rakiplerini teker teker yok edecek...

01.07.2022 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray bu kez çok büyük oynuyor! Başkan Dursun Özbek'in Kuveyt Devlet Fonu yetkilileriyle yaptığı sponsorluk görüşmesinin detayları ortaya çıktı. Sarı kırmızılılar 5 yıllığına 80 milyon Dolar almaya hazırlanıyor.

Galatasaray'dan tarihi anlaşma! Rakiplerini teker teker yok edecek...

Galatasaray dev bir sponsorluk anlaşmasına imza atmaya hazırlanıyor. Sarı kırmızılılar bu anlaşmayla ezeli rakiplerine de büyük fark atacak. Galatasaray ile Kuveyt Devlet Fonu yetkilileri arasındaki görüşmenin detayları belli olmaya başladı.

5 YIL İÇİN 80 MİLYON DOLAR

gs

Kuveyt Devlet Fonu heyetiyle, Galatasaray Yönetimi arasında yapılan görüşmede, fona bağlı Kuveyt Havayolları'nın (Kuwait Airways), stat isim sporsorluğu masaya yatırıldı. Fanatik'te yer alan habere göre; Bu sponsorluk karşılığında Galatasaray stat çevresindeki reklam işleri de dahil olmak üzere, 5 yıllığına toplam 80 milyon Dolar’lık (1.3 milyar TL) bir gelir elde edecek. Görüşmelerde son aşamaya gelindiği ve müjdenin çok kısa süre içine duyurulacağı öğrenildi.

NEF ANLAŞMASI SÜRECEK

4a983a4aee46453da36593c08d99b45b

Bu arada, stadın mevcut isim sponsoru olan Nef'in sahibi Erden Timur'un, "Sponsor bulalım yeter, benim için stada Nef denilmesi çok önemli değil. Anlaşmamız ve ödemelerimiz devam edecek. Her şey Galatasaray için" ifadelerini kullandığı öğrenildi. Yani imzalar atılırsa, Galatasaray hem Kuveyt Havayolları'ndan senelik 16 milyon Dolar (267 milyon TL) hem de aynı zamanda Nef'ten 72.5 milyon TL almaya devam edecek.

EZELİ RAKİPLERE FARK

439855

İmzalar atıldığında, bu Türkiye çapında bir rekor anlamına da gelecek. Fenerbahçe, Ülker ile 10 yıllığına 90 milyon Dolar (senelik 9 milyon Dolar), Beşiktaş , Vodafone ile 10+5 yıllığına 116 milyon Dolar (senelik 7.7 milyon Dolar), Trabzonspor, Medical Park ile 5 yıllığına 32 milyon Dolar (senelik 6.5 milyon Dolar) karşılığında anlaşmıştı. Galatasaray ise Nef'ten yaklaşık senelik 4.5 milyon Dolar kazanıyordu. Yeni anlaşmayla yıllık 16 milyon Dolar, rakiplerle aradaki farkı büyük ölçüde açmış olacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Saç baş yoldurtmuştu, Galatasaray'a geri döndü!Saç baş yoldurtmuştu, Galatasaray'a geri döndü!
Eski sevgilisinden Ronaldo itirafları! "Zevk alıyordu..."Eski sevgilisinden Ronaldo itirafları! "Zevk alıyordu..."
Piyango Arda'ya vurdu! Antrenman sonrası...Piyango Arda'ya vurdu! Antrenman sonrası...
Anahtar Kelimeler:
galatasaray spor kulübü nef stadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücretle ilgili yeni gelişme! Resmi Gazete'de yayımlandı, 1 Temmuz'dan itibaren...

Asgari ücretle ilgili yeni gelişme! Resmi Gazete'de yayımlandı, 1 Temmuz'dan itibaren...

Survivor şampiyonu belli oldu! Nisa ve Adem canlı yayında yarıştı

Survivor şampiyonu belli oldu! Nisa ve Adem canlı yayında yarıştı

Saç baş yoldurtmuştu, Galatasaray'a geri döndü!

Saç baş yoldurtmuştu, Galatasaray'a geri döndü!

Acun Ilıcalı, Survivor finalinde müjdeyi verdi!

Acun Ilıcalı, Survivor finalinde müjdeyi verdi!

Miroslav Stoch, Süper Lig'e geri dönüyor!

Miroslav Stoch, Süper Lig'e geri dönüyor!

Mourinho ne yaptı etti, Türk yıldızı kaptı!

Mourinho ne yaptı etti, Türk yıldızı kaptı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kucak dansı olay oldu! Babası tepkisiz kalamadı

Kucak dansı olay oldu! Babası tepkisiz kalamadı

İki elle zor taşınan ağırlığı orta parmağıyla kaldırdı

İki elle zor taşınan ağırlığı orta parmağıyla kaldırdı

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

Böyle 'aile işletmesi' görülmedi! ''En seksi ikili''

Böyle 'aile işletmesi' görülmedi! ''En seksi ikili''

Survivor yarı finali gündemde! Eski sevgilinin paylaşımı olay oldu

Survivor yarı finali gündemde! Eski sevgilinin paylaşımı olay oldu

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.