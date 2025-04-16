Galatasaray'dan tarihi hamle, harekete geçildi! Sponsorlar devrede, sarı-kırmızılılara para yağacak

Galatasaray, üst üste üçüncü şampiyonluk hedefiyle ilerlerken, gelecek sezon için hem saha içinde hem de saha dışında önemli hazırlıklar yapıyor. Stadyumda seyirci deneyimini ve görselliği artıracak yenilikler planlanıyor.

YENİ AYDINLATMA SİSTEMİ

Yönetim, saha içi atmosferi ve dış cephe aydınlatmasını yenilemeyi hedefliyor. Ayrıca, tribünler arasındaki panellere yeni LED ekranlar eklenecek.

DAHA GÜÇLÜ AMBİYANS

Bu yeni LED ekranlar, stadyumun iç ambiyansını dönüştürecek, maç deneyimini zenginleştirecek ve kulübe ek reklam geliri sağlayacak.

SPONSOR DESTEĞİYLE FİNANSMAN

Projeler, sponsorların desteğiyle hayata geçirilecek. Kulübün kasasından harcama yapılmadan gerçekleştirilecek bu yenilikler, modern bir stadyum ve ek gelir imkanı sunacak. Taraftarlar, sezonun son maçında yeni saha aydınlatmasını görebilecek. Stadyumun tamamlanmış yeni görünümü ise gelecek sezonda ortaya çıkacak.