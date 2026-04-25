Galatasaray'dan tarihi Şampiyonlar Ligi geliri

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yürüyüşüne devam eden Galatasaray, Avrupa sahnesinde elde ettiği başarıların meyvesini kasasını doldurarak topluyor. Sarı-kırmızılı kulübün Başkanı Dursun Özbek, takımın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki performansı sayesinde elde edilen ve kulüp tarihine geçen o rekor geliri kamuoyuyla paylaştı.

UEFA'DAN KASAYA 60 MİLYON EURO GİRDİ

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda boy gösteren Galatasaray, sportif başarısını ekonomik bir zafere dönüştürdü.

Başkan Dursun Özbek yaptığı resmi açıklamada, "Şampiyonlar Ligi'ndeki performansımızla son 2 ayda 60 milyon Euro'luk bir gelir elde ettik." ifadelerini kullanarak sarı-kırmızılı kulübün UEFA'dan bugüne kadar elde ettiği en yüksek gelir sezonunu yaşadığını resmen müjdeledi. Yönetimin bir sonraki hedefi ise istikrarlı başarılarla bu dev gelir kalemini her sezon aynı seviyelerde tutmak.

YAYIN GELİRLERİNE SİTEM, YENİ PAZARLARA HÜCUM

Elde edilen 60 milyon Euro'luk tarihi rekora rağmen kulübün ekonomik büyümesini sürdürmesi gerektiğini vurgulayan Dursun Özbek, Türkiye'deki yayın gelirlerinin yetersizliğine de dikkat çekti.

Mevcut yayın gelirlerinin istedikleri seviyede olmadığının altını çizen Özbek, "Elbette geliştirmemiz gereken alanlar var. Uluslararası pazarda yeni gelir kaynakları oluşturabilmek için çalışmalarımız sürüyor." diyerek Galatasaray markasını küresel çapta büyütecek yeni sponsorluk ve pazarlama hamlelerinin de yolda olduğunun sinyalini verdi.