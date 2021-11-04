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Galatasaray'dan TFF ile ilgili yeni açıklama

04.11.2021 17:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Kulübü, UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova'yı konuk edecekleri maçta tribünlere tam kapasite seyirci alma kararlarıyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamanın, kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğunu ileri sürdü.

Galatasaray'dan TFF ile ilgili yeni açıklama

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama, "Bir UEFA müsabakası ile ilgili disiplin cezası verme yetkisi UEFA'dadır. UEFA, stadyum kapasitesi aşımı konusunda disiplin sürecini işletirken, 'Oyuna Dönüş Protokolü'nün seyirci kabulü başlıklı 13. maddesi hükümlerine göre, 'UEFA maçlarında stadyumlara taraftar alınması ve maksimum taraftar limiti, ulusal/yerel yönetimlerin kararıdır' demektedir. Yani UEFA, stadyum kapasitesi aşımı nedeniyle bir disiplin cezası verecekse, yerel federasyon ve yerel yönetimlere stadyum kapasitesiyle ilgili durumu ve regülasyonu sorar." denildi.

TFF'den Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçına ilişkin açıklamaTFF'den Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçına ilişkin açıklama

"TFF'NİN AÇIKLAMASI KAMUOYUNU YANILTMAYA YÖNELİKTİR"

"UEFA, yerel federasyonun belirlediği kapasite aşımı varsa, disiplin cezası uygulayabilir." ifadeleri kullanılan açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Kulübümüzün TFF'ye yaptığı 01.11.2021 tarihli başvuruda, Türk takımlarının Avrupa'daki durumu, maçın önemi, UEFA müsabakası olması nedeniyle milli bir hassasiyet gösterilmesi gerektiği vurgulanmış ve 9 Kasım'daki tam kapasite kararının böylesine tarihi bir maçta, 5 gün önceden uygulanması talep edilmiştir. TFF ise bu talebimizi, 9 Kasım tarihine atıf yaparak reddetmiştir. Hal böyle iken UEFA, TFF'ye kapasite ile ilgili kararı ve regülasyona ilişkin son durumu soracak ve ona göre karar verecektir. Kararı verecek UEFA, belirleyicisi ise TFF'nin regülasyon ve kapasite kararı olacaktır. Kapasite artırma talebimiz TFF tarafından kabul görseydi, UEFA tarafından konuya ilişkin hiçbir aksiyon alınmayacak ve disiplin mekanizması işletilmeyecekti. İşbu hukuki gerçek karşısında TFF'nin bugünkü açıklaması, sorumluluktan kurtulmaya ve kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir."

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
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