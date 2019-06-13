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Galatasaray'dan transfer açıklaması

GALATASARAY HABERLERİ  | 13.06.2019 18:10 | Son Güncelleme

Galatasaray Kulübü, transfer çalışmalarının Finansal Fair Play çerçevesinde ve kulübün çıkarları doğrultusunda son derece dikkatli ve gizlilik içerisinde yürütüldüğünü açıklarken, transfer haberlerine itibar edilmemesi gerektiğini belirtti.

Galatasaray'dan transfer açıklaması

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarımız, UEFA Finansal Fair Play çerçevesinde ve Kulübümüz’ün çıkarları doğrultusunda son derece dikkatli ve gizlilik içerisinde yürütülmektedir.

Ancak her transfer döneminde olduğu gibi bu dönemde de her gün çeşitli mecralarda Kulübümüz ile ilgili hayal ürünü transfer haberleri yer almaktadır. Bu doğrultuda; Camiamızdan ve taraftarlarımızdan, Kulübümüz ve Yönetimimizi yıpratmaya yönelik bu tarz gerçek dışı iddialara itibar etmemelerini rica ederiz.

Unutulmamalıdır ki 1. transfer ve tescil dönemi TFF tarafından ilan edilmemiş dolayısıyla henüz başlamamıştır. Bu sürecin resmen başlaması ile birlikte transferlerle ilgili KAP bilgilendirmelerinin medya organlarımız tarafından paylaşılacağını önemle hatırlatırız.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur Galatasaray Spor Kulübü

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray finansal fair play

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Bunlar transfer felan yapamaz bakın görün
kısacası bomba transfer yok
Cimri abdurrahim transfermi yapar anca balına şampiyon olursunuz işte !!!!!!
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