Galatasaray'dan transfer bombası! Wilfried Singo rekor bedelle İstanbul'a geliyor

Galatasaray yönetimi, taraftarlarını heyecanlandıran bir transfere daha imza attı. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket eden Sarı-Kırmızılılar, Monaco'da forma giyen 24 yaşındaki Fildişi Sahilli stoper Wilfried Singo'yu kadrosuna kattı.

35 MİLYON EURO ÖDENECEK

Süper Lig'e üçte üç yaparak başlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde de iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Orta sahaya Tottenham'dan Yves Bissouma'yı transfer etmek isteyen Galatasaray, sağ bek pozisyonu için de uzun süredir Monaco'nun yıldızı Wilfried Singo'yu takibe almıştı. Yapılan görüşmeler sonucunda Monaco ile anlaşmaya varıldı ve Singo KAP'a bildirildi. Fransız basınında çıkan haberlere göre, Galatasaray'ın Singo transferi için Monaco'ya bonuslarla birlikte toplam 35 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtiliyor. Oyuncu ile 4+1 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.

BU GECE İSTANBUL'DA OLACAK

Singo'nun bu gece İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçmesi ve ardından resmi sözleşmeyi imzalaması planlanıyor. Wilfried Singo, savunmadaki çok yönlülüğüyle tanınıyor. Stoper pozisyonunun yanı sıra sağ bekte de görev yapabilen Singo, hızı, gücü ve hava toplarındaki etkinliğiyle dikkat çekiyor. Galatasaray teknik heyetinin, Singo'nun takıma önemli katkılar sağlayacağına inandığı ifade ediliyor.