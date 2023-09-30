Galatasaray'dan transfer hamlesi, masaya oturuldu! 30 milyon Euro...

Yaptığı dikkat çeken transferlerle adından en çok söz ettiren takımların başında gelen Galatasaray, Icardi'nin bonservisini alırken Kerem Demirbay, Kaan Ayhan, Angelino, Cedric Bakambu, Halil Dervisoglu, Sirachan Nas, Günay Güvenç, Wilfried Zaha, Tete, Hakim Ziyech, Tonguy Ndombele ve Davinson Sanchez'i kadrosuna dahil etmişti.

İÇ TRANSFERDE HAREKETE GEÇTİ

Sarı-Kırmızılı yönetime birçok dünyaca ünlü ismi kadrosuna katarken, iç transferde çalışmalarını hızlandırdı. Takımı güçlendiren Cim Bom şimdi de gelecek seneler için yıldızlarını elinde tutma peşinde. Kontratı 2025’te bitecek olan Sacha Boey ile 3 yıllık yeni bir anlaşma yapmayı hedefleyen Sarı-Kırmızılılar, savunmasından bir isimle daha görüşmelerini sürdürüyor.

MASAYA OTURULDU

Fanatik'in haberine göre; Yaz döneminde başta Tottenham ve Sevilla olmak üzere Avrupa’nın önemli kulüplerinin radarındaki Victor Nelsson’la da masaya çoktan oturuldu.

30 MİLYON EURO...

Aslan, Boey gibi Danimarkalı stoperin 2026’da bitecek sözleşmesini 3 yıl daha uzatmak adına yoluna emin adımlarla devam ediyor. Geçen yıl 900 bin Euro olan senelik ücretine zam yapılarak 1.3 milyon Euro’ya çıkarılan 24 yaşındaki stoperin 25 milyon Euro olan serbest kalma bedelinin, 5 milyon Euro artırılarak 30 milyon Euro seviyesine çıkarılması bekleniyor. Sezon içinde eldeki isimlerle kontrat yenilemelerin devam edeceği konuşuluyor.

