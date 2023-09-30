SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'dan transfer hamlesi, masaya oturuldu! 30 milyon Euro...

Galatasaray'dan transfer hamlesi, masaya oturuldu! 30 milyon Euro...

30.09.2023 10:43 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaptığı yıldız transferlerle adından söz ettiren Galatasaray iç transferde de harekete geçerken başarılı oyuncu ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Victor Nelsson

Victor Nelsson

DAN Danimarka
Yaş: 25 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Yaptığı dikkat çeken transferlerle adından en çok söz ettiren takımların başında gelen Galatasaray, Icardi'nin bonservisini alırken Kerem Demirbay, Kaan Ayhan, Angelino, Cedric Bakambu, Halil Dervisoglu, Sirachan Nas, Günay Güvenç, Wilfried Zaha, Tete, Hakim Ziyech, Tonguy Ndombele ve Davinson Sanchez'i kadrosuna dahil etmişti.

İÇ TRANSFERDE HAREKETE GEÇTİ

sacha-boey-galatasaray-2022-2023-1681391561-105434

Sarı-Kırmızılı yönetime birçok dünyaca ünlü ismi kadrosuna katarken, iç transferde çalışmalarını hızlandırdı. Takımı güçlendiren Cim Bom şimdi de gelecek seneler için yıldızlarını elinde tutma peşinde. Kontratı 2025’te bitecek olan Sacha Boey ile 3 yıllık yeni bir anlaşma yapmayı hedefleyen Sarı-Kırmızılılar, savunmasından bir isimle daha görüşmelerini sürdürüyor.

MASAYA OTURULDU

galatasaray-victor-nelsson-depophotos-1733108

Fanatik'in haberine göre; Yaz döneminde başta Tottenham ve Sevilla olmak üzere Avrupa’nın önemli kulüplerinin radarındaki Victor Nelsson’la da masaya çoktan oturuldu.

30 MİLYON EURO...

victor-nelsson-aa-2060638

Aslan, Boey gibi Danimarkalı stoperin 2026’da bitecek sözleşmesini 3 yıl daha uzatmak adına yoluna emin adımlarla devam ediyor. Geçen yıl 900 bin Euro olan senelik ücretine zam yapılarak 1.3 milyon Euro’ya çıkarılan 24 yaşındaki stoperin 25 milyon Euro olan serbest kalma bedelinin, 5 milyon Euro artırılarak 30 milyon Euro seviyesine çıkarılması bekleniyor. Sezon içinde eldeki isimlerle kontrat yenilemelerin devam edeceği konuşuluyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eski milli futbolcu hayatını kaybetti!Eski milli futbolcu hayatını kaybetti!
Arda için kritik tarihi açıkladılar! Dönüşü belli oldu...Arda için kritik tarihi açıkladılar! Dönüşü belli oldu...
Zaha'dan maç öncesi dikkat çeken paylaşım!Zaha'dan maç öncesi dikkat çeken paylaşım!
Anahtar Kelimeler:
transfer son dakika galatasaray imza nelsson yaşında 10 kaan ay

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Metroda gördüğü iki çocuğun burnundaki piercingi çıkartmaya zorladı

Metroda gördüğü iki çocuğun burnundaki piercingi çıkartmaya zorladı

Levi's, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında %50'ye varan indirim

Levi's, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında %50'ye varan indirim

Kızarmış patates kavgasında silahına sarıldı

Kızarmış patates kavgasında silahına sarıldı

90 yaşındaki kadının öldüğü zannedildi! Morg çalışanı nefes aldığını fark edince...

90 yaşındaki kadının öldüğü zannedildi! Morg çalışanı nefes aldığını fark edince...

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.